«فيراري سباق 1965» تحقق 35 مليون يورو

بيعت سيارة «فيراري إل إم 250» الفائزة بنسخة عام 1965 من سباق التحمّل الشهير «24 ساعة في لومان» مقابل 34.9 مليون يورو، بمزاد في باريس.

وذكرت الشركة الإيطالية المصنعة غداة المزاد أن «هذه السيارة إل إم 250 التي قادها (الأمريكي) ماستن غريغوري و(النمساوي) يوخن ريندت لفريق «نورث أمريكان ريسنيغ تيم» ضمنت الفوز السادس على التوالي لشركة فيراري في لومان، وكانت آخر سيارة فيراري تفوز في هذا السباق حتى عام 2023».

وأضافت الشركة المصنعة في بيان أن السيارة كانت معروضة في متحف «إنديانابوليس موتور سبيدواي» في الولايات المتحدة منذ عام 1970. ولم تعلن أية تفاصيل عن هوية الشاري. ويعد هذا السعر رقماً قياسياً بالنسبة لهذا الطراز الذي أنتجت منه 32 نسخة فقط.