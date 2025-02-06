12 مليار دولار إيرادات «أوبر» الفصلية بنمو 20 %

حققت شركة «أوبر تكنولوجيز» إيرادات تفوق التوقعات في الربع الرابع، محذرة من أن الدولار القوي قد يؤثر سلباً على أعمالها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وتجاوز إجمالي إيرادات الشركة البالغة 11.96 مليار دولار متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 11.77 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «إل إس إي جي». وارتفعت إيرادات أوبر بنسبة 20 % في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ9.9 مليارات دولار في العام السابق.

وقفزت إيرادات الشركة من خدمات النقل بنسبة 25 % وارتفعت إيرادات التوصيل بنسبة 21 %، وكلاهما أعلى من التقديرات.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2025، تتوقع شركة مشاركة الركوب حجوزات إجمالية تتراوح بين 42 مليار دولار و43.5 مليار دولار، بما في ذلك تأثير يُقدر بنحو 5.5 % بسبب الدولار القوي.

كما تتوقع الشركة ارتفاع أسعار الرحلات في الولايات المتحدة بشكل طفيف هذا العام، بسبب تمرير تكاليف التأمين للركاب.

وقال «دارا خسروشاهي» الرئيس التنفيذي للشركة: تثبت نتائج أعمال الربع الرابع قدرتنا على تحقيق نمو ثابت في أعمالنا على نطاق واسع، فضلاً عن استمرار نمو أرباح السائقين البالغة 16.6 مليار دولار بشكل أسرع من إجمالي إيراداتنا.

وأفادت خدمتها التي تركز على الأعمال التجارية عن زيادة بنسبة 50 % في الحجوزات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، ذلك بفضل تفويضات العودة إلى المكتب، بينما سجلت خدمة أوبر للشباب قفزة مماثلة، وهي متاحة الآن في نحو 50 دولة.