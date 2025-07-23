الصين تشدد أنظمة القيادة الذكية لضمان السلامة

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، الأربعاء، عزمها تشديد لوائح المرور وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة باستخدام تقنيات القيادة الذكية، في ظل تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة داخل المركبات.

يأتي هذا التحرك بعد حادث مميت وقع في مارس الماضي، تورطت فيه سيارة من طراز «شاومي إس يو 7» كانت تعمل بوضع القيادة المساعدة قبل ثوانٍ من الاصطدام، ما دفع بكين إلى تكثيف الرقابة على هذا النوع من التقنيات.

وقال وانغ تشيانغ، المسؤول لدى وزارة الأمن العام، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن شركات تصنيع السيارات ستطلب منها إجراء اختبارات وتحققات إضافية، مع توضيح حدود قدرات أنظمة القيادة الذكية وآليات الاستجابة الأمنية المصاحبة لها.

وأكد وانغ أن الصين ستمنع شركات صناعة السيارات من الترويج المبالغ فيه لقدرات الأنظمة الجديدة، حيث تدرس الوزارة تعديل اختبارات القيادة لتشمل معايير خاصة بالقيادة الذكية والأنظمة المساعدة.