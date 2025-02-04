17 % نمو مبيعات «لينكون» في 2024 والإمارات الأفضل أداء في المنطقة

مع احتفال شركة «لينكون» غداً بمرور 103 أعوام من السيارات المبتكرة، اختتمت العلامة التجارية العريقة عام 2024 بنجاح ملحوظ، حيث حققت مبيعاتها زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي. وبرزت الإمارات والسعودية كأفضل الأسواق أداء بالنسبة لمبيعات لينكون في المنطقة، حيث سجل كل منهما نمواً سنوياً بنسبة 21%.

وقال رافي رافيشاندران، رئيس شركة فورد الشرق الأوسط: «نحن ممتنون لشركائنا الوكلاء على تفانيهم في خدمة علامة «لينكون» التجارية. لقد كانت جهودهم مثمرة جداً في تحقيق عام ناجح آخر للشركة في المنطقة، وتعزيز مكانتنا كإحدى أكثر العلامات التجارية المرغوبة في قطاع السيارات».

وأضاف: «هذا العام يسعدنا أن نقدم سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة كلياً لعملائنا، التي ستكمل تشكيلة العلامة الأكثر تحديثاً، إلى جانب نوتيلوس الجديدة كلياً وأفياتور الجديدة التي تم طرحها في عام 2024». وباعتبارها الطراز الرائد بين سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات، تتميز نافيجيتور الجديدة كلياً بأول بوابة مقسومة في طرازات لينكون على الإطلاق، إضافة إلى تجربة فريدة ومتعددة الحواس، المعروفة بلينكونريجوفينيت، التي سترسي معياراً جديداً لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة وكاملة الحجم في المنطقة.

وتصدّرت سيارتا نوتيلوس وكورسير قائمة طرازات لينكون الأكثر مبيعاً من حيث الحجم في العام الماضي. وسيارة نوتيلوس الرياضية متوسطة الحجم، التي تم إطلاقها العام الماضي، توفر للعملاء خيارين لمجموعات نقل الحركة: محرّك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني قوته 250 حصاناً وعزم دورانه 380 نيوتن متر، إضافة إلى مجموعة نقل حركة هجينة تتميز بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، ومحرك كهربائي بقوة 100 كيلو وات لإنتاج إجمالي يبلغ 310 أحصنة. وسيارة نوتيلوس 2025 بشاشتها الغامرة قياس 48 بوصة، وهي الأكبر في فئتها، تعتبر أيضاً أول سيارة تقدم لينكون ريجوفينيت في المنطقة، هذه التجربة التي تجمع بين البصر والصوت واللمس والرائحة لمساعدة الركاب على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يوفر المزيد من الراحة والرفاهية لرحلتهم.

سيارة كورسير الرياضية مدمجة الحجم ومتعددة الاستخدامات، التي حققت مبيعات قوية، نظراً لما تقدمه من أناقة وتنوع ومقصورة فسيحة، بما في ذلك المواد الفخمة والمختارة يدوياً، تتمتع بأداء سريع بفضل محركها التوربيني سعة 2.0 لتر مع تقنية التشغيل والإيقاف التلقائي، والمرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، لينتج 250 حصاناً و373 نيوتن متر من عزم الدوران.

وفي ما يتعلق بنمو المبيعات في عام 2024 بالمقارنة مع العام الأسبق، توازي الزيادة المذهلة في مبيعات نوتيلوس نسبة 46% لسيارة أفياتور، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وكبيرة الحجم، إذ تضم ثلاثة صفوف من المقاعد وتجمع بين القوة والأناقة. وتتميز أفياتور من الداخل والخارج بأنها مصممة بعناية لعشاق الرقي والفخامة، ويكمل ذلك الأداء السلس لمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر، الذي يولد قوة مذهلة تبلغ 400 حصان و563 نيوتن متر من عزم الدوران.

وبالنظر إلى المستقبل، تستعد لينكون لمواصلة تحقيق النجاحات مع الإطلاق المرتقب لسيارة نافيجيتور الجديدة كلياً في الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام. وسوف تعمل سيارة الدفع الرباعي الرائدة على إعادة تعريف الفخامة والقدرة، ما من شأنه إثراء مجموعة لينكون بشكل أكبر.