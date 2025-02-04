تسارع مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً

تواصل الإقبال على السيارات الكهربائية في العالم 2024 بفضل التطور السريع في تقنياتها والتراجعات المستمرة في أسعارها ونجاح الشركات المنتجة في زيادة قدرات البطاريات لتمكن المركبات من قطع مسافات طويلة تجاوز 1000 كيلومتر مع خفض زمن الشحن ليتم خلال دقائق معدودة وأيضاً بفضل اتساع شبكات نقاط الشحن في العديد من دول العالم.



