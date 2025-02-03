قيادة جديدة لقسم السيارات في مجموعة عبدالواحد الرستماني

أعلنت مجموعة عبدالواحد الرستماني، إحدى الشركات العائلية الرائدة في الإمارات، عن تنحي ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لعبدالواحد الرستماني للسيارات، عن منصبه بعد مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات امتدت على مدى 34 عاماً. كما كشفت المجموعة عن تعيين توم فوكس خلفاً له، على أن يستمر عياط في تقديم خدماته للمجموعة بصفته مستشاراً لمجلس الإدارة.

وقد تأسست، عبدالواحد الرستماني للسيارات، عام 1968، وهي ثاني أكبر موزع للسيارات في الدولة، حيث وفرت للعملاء ولسوق الإمارات احتياجات التنقل على مدار أكثر من خمسة عقود. وتُعرف بأنها الموزع الحصري لسيارات نيسان، وإنفينيتي، ورينو في دبي والإمارات الشمالية، وتنضوي تحت مظلّة قسم السيارات الأوسع في مجموعة عبدالواحد الرستماني، إضافة إلى كونها الموزّع الحصري لعلامات تجارية جديدة في السوق الإماراتي مثل شيري، وزيكر، وسمارت، ورويال إنفيلد. كما تميزت عبدالواحد الرستماني للسيارات بتبني الابتكار في حلول التنقل المرنة عبر علاماتها التجارية المحلية مثل «Shift» و«Subscribe Me».

وقال خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني: على مدى ثلاثة عقود، جسّد ميشال عياط رمزاً للتميز والريادة في قطاع السيارات بالدولة، حيث أسهم بدور بارز في تحويل عبدالواحد الرستماني للسيارات إلى أحد الأسماء الرائدة في الصناعة. كما أنّ رؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة لم تكونا فقط ركيزة لنجاح المجموعة، بل تركتا بصمة خالدة في سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة. نحن ممتنون لإسهاماته الاستثنائية وعطائه اللامحدود، ويسعدنا أن نواصل الاستفادة من خبراته القيمة في دوره الجديد كمستشار لمجلس الإدارة.

وأضاف الرستماني: كما يُسعدنا انضمام توم فوكس إلى عائلة مجموعة عبدالواحد الرستماني. وكلنا ثقة بقيادته الاستثنائية، حيث يمتلك سجلاً مهنياً مشرّفاً. وستشكّل خبرته العالمية الكبيرة ومعرفته العميقة بالقطاع عاملاً رئيساً في قيادة عبدالواحد الرستماني للسيارات نحو مرحلة جديدة من النمو والابتكار.

وبخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في 53 دولة في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى والشمالية، يتنوع مجال تخصص فوكس بين المبيعات والتسويق، وتحسين سلاسل القيمة، والخدمات المالية، وحلول التنقل. وقد شغل العديد من المناصب الرفيعة، بما في ذلك المدير العام لشركة تويوتا أدريا، ورئيس تويوتا ألمانيا، والرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كينتو أوروبا، ونائب الرئيس الأول في تويوتا موتور أوروبا. ويسعى فوكس الآن إلى استكمال مسيرة عبدالواحد الرستماني للسيارات، والبناء على أسسها القوية لقيادتها نحو مزيد من النمو والازدهار وسط المشهد المتجدد للقطاع.