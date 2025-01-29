تواجه غرامات بمليارات اليوروهات.. الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم شركات صناعة السيارات

يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة سبل دعم شركات صناعة السيارات، فيما تواجه العديد منها احتمال فرض غرامات بمليارات اليوروهات، بسبب فشلها في تحقيق أهداف الانبعاثات هذا العام.

وستدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تقديم مساعدة كجزء من خطة عمل للقطاع، من المقرر تقديمها في هذا الربع، وفقا لمسودة، تم تحديثها مما يعرف بـ"بوصلة التنافسية"، من المقرر إصدارها اليوم الأربعاء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ويفتح التكتل حوارا استراتيجيا مع الصناعة هذا الأسبوع، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية خلال فترة التحول في مجال الطاقة.

وذكرت المفوضية في المسودة "كجزء من تلك العملية، سنحدد حلولا فورية لحماية قدرة الصناعة على الاستثمار، من خلال النظر في المرونة الممكنة للتأكد من أن صناعتنا تظل قادرة على المنافسة، بدون خفض الطموح العام لأهداف 2025".