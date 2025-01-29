شحن 20 دقيقة يكفي لمسافة 346 كلم

أكدت «هيونداي» ريادتها التكنولوجية في قطاع السيارات الكهربائية مع «أيونك 6»، التي تصدرت مؤشر P3 لقياس سرعة الشحن الكهربائي، بحصولها على المركز الثاني بالترتيب العام والمركز الأول في الفئة الفاخرة، بفضل تقنية 800 فولت المتطورة، والتي أتاحت إعادة الشحن لما يكفي مسافة 346 كلم بأقل من 20 دقيقة.

وأثبتت «أيونك 6» مستواها الفائق في كفاءة الطاقة، حيث سجلت استهلاك يبلغ 15.5 كيلوواط بالساعة، ويعود الفضل بهذه المستويات العليا من الكفاءة في الاستهلاك أيضاً للانسيابية العالية للسيارة التي يبلغ معامل السحب وهو مقياس الانسيابية لجسمها 0.21 فقط.

وطورت مجموعة P3 معيار مؤشر الشحن الكهربائي الذي يحمل اسمها، في 2019، كمعيار مرجعي لمقارنة أداء شحن السيارات الكهربائية، وقد تم خلال نسخة الاختبارات السادسة العام الماضي اختبار 22 مركبة كهربائية بالكامل مقسمة لفئتين، وشمل الاختبار هذا العام العديد من الطرز المباعة في أوروبا لأول مرة.

ويتم اعتماد التجارب الفعلية للشحن والمسير لتسجيل المعطيات، ويتم قياس منحنيات الشحن لتمثيل الوقت المطلوب لإعادة الشحن بالكيلوواط ضمن المدد الزمنية المحددة.

وسيارة «أيونك 6» (المنسابة الكهربائية) Electrified Streamliner كنموذج جديد في العلامة التجارية أيونك الكهربائية بالكامل، فإن مجموعة «المنسابة الكهربائية» من التقنيات المتقدمة، والمساحة والميزات المخصصة، ومدى المسير الممتد تعيد تعريف حدود التنقل الكهربائي.

توفر «أيونك 6» مدى مسير كهربائي يزيد على 610 كم، وفقاً لمعيار إجراء اختبار مدى المسير المركبات الخفيفة المنسق عالمياً (WLTP)، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المتعدد فائقة السرعة 400 -V / 800 - V التي أصبحت ممكنة بواسطة النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP).