«ساوث إيست» الصينية تدخل سوق دبي أول مرة

أعلنت شركة «ساوث إيست» الصينية إطلاق مجموعتها الجديدة من السيارات في دبي أول مرة. وأعرب تشواندنج كي، نائب رئيس الشركة، عن اعتزازه بمسيرة الشركة قائلاً: منذ تأسيس «ساوث إيست» في سنة 1995، قطعنا شوطاً طويلاً يمتد ثلاثة عقود من التميز. وفي سنة 2024، دخلنا مرحلة جديدة برؤية متجددة وهوية محدثة نسعى عبرها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا الكرام، مع طموح مشترك لابتكار أنماط حياة جديدة ومتطورة بالتعاون مع مستخدمي منتجاتنا.

وكشفت «ساوث إيست» عن استراتيجيتها الإقليمية الطموحة لسنة 2025، التي تهدف إلى التوسع في أسواق رئيسة تشمل، إلى جانب الإمارات، قطر والسعودية والبحرين وعُمان ولبنان بحلول نهاية العام. وتشمل الخطة إنشاء 14 مركز بيع جديداً، بهدف تعزيز حضورها المحلي وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء في المنطقة.

وأضاف: حرصاً منا على تقديم دعم فعال ومتكامل لخدمات ما بعد البيع، قمنا بالاستثمار في مستودع متطور لقطع الغيار بمساحة 12,000 متر مربع في الشرق الأوسط. كما أبرمنا شراكات استراتيجية مع أبرز مزودي خدمات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات الدعم اللاحق للبيع كافة في جميع أنحاء المنطقة.