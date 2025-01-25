«وُلدت من الرمال» إصدار حصري من «رينج روڤر» فقط في دبي

كشفت شركة «الطاير للسيارات» عن إصدار رينج روڤر إس في» باسم «وُلدت من الرمال» أمام حضور مميز في فعالية حصرية في دبي. يبرز هذا الإصدار المحدود جمال الإمارات الطبيعي وسحر الصحراء العربية، ويحتفي بانسجام العناصر الطبيعية مع الفخامة والحرفية التي تتميز بها «رينج روڤر».

ويتألق الإصدار بلون ذهبي مخصص مستوحى من حبيبات الرمل، يتكامل مع سقف بلون البيج اللؤلؤي وتفاصيل نهائية من الكروم الفضي والأنثراسايت. يبرز إصدار «وُلدت من الرمال» التفرد والرقي، كما تضفي العجلات المتقنة بقياس 23 بوصة، والتي تتميز بإدخالات بلون الجسم والنقوش المطلية بالذهب الخالص، لمسة فاخرة على التصميم.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: نحرص على أن نكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن الجميل. ومن خلال تصميم إصدار خاص من رينج روڤر يحتفي بجمال الصحراء الإماراتية الخالد، نعيد تعريف الفخامة الحديثة بأسلوب يبرز عمق تراثنا وأصالة جذورنا. الصحراء ليست مجرد مظهر طبيعي، بل هي جزء جوهري من تراث الإمارات، ورينج روڤر كانت دائماً جزءاً من هذا الإرث عبر الأجيال.

واحتفاءً بالتراث الثقافي الإماراتي، زُينت المقاعد بتطريز مستوحى من التشكيلات الطبيعية للكثبان الرملية، مضيفةً بُعداً محلياً أصيلاً يبرز الروح الفريدة لتصميم المركبة. ويجمع إصدار «وُلدت من الرمال» بين القوة والأداء الفاخر، مع الحفاظ على القدرات الاستثنائية التي تتميز بها رينج روڤر على الطرق الوعرة.