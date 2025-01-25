«كيا K4» تحصد جائزة التصميم الجيد لعام 2024

أعلنت شركة «كيا» أن سيارة «K4» السيدان المدمجة حصلت على جائزة التصميم الجيد لعام 2024 في فئة التنقل. ويعد هذا الفوز تأكيداً إضافياً على فلسفة تصميم كيا «اتحاد الأضداد»، كما يبرز التزام العلامة التجارية بإلهام العملاء، من خلال مركبات مبتكرة مفعمة بالإحساس.

وأثنت لجنة تحكيم جائزة التصميم الجيد على سيارة كيا K4 بفضل «طابع الأصالة، الجرأة، الاندفاع، المرونة» و«إحساس القوة والديناميكية»، كما أشادت بالنهج المبتكر، الذي اتبعته فريق تصميم كيا داخل مقصورة كيا K4، حيث عملوا على مزج الفكرة التقليدية للمقصورة حول السائق، من خلال تصميم غير تقليدي، الذي أسهم في صياغة الهوية الفريدة لتصميم المقصورة الداخلية للسيارة.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: «إن فوز كياK4 بجائزة التصميم الجيد لعام 2024 لهو مصدر فخر كبير للجميع في كيا. بصفتها علامة تجارية تمكنت كيا من إعادة تعريف نفسها من خلال التصميم المبتكر، وتواصل السعي بتفانٍ لابتكار مركبات تلهم العملاء، ذات صلة عاطفية، إلى جانب تلبية احتياجاتهم العملية».

وتجمع كيا K4 بين التكنولوجيا الرائدة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والمساحة الداخلية الاستثنائية. كما توفر مجموعة من ناقل الحركة القوي، وتعليق خلفي متعدد الوصلات وقياسي، ضمن طراز GT-Line لتجربة قيادة استثنائية.