«لامبورغيني» تختار متحف المستقبل لأول طهور أقليمي لأيقونتها «تيميراريو»

كشفت «أوتوموبيلي لامبورغيني» عن سيارة تيميراريو الجديدة كلياً بحضور عملاء لامبورغيني وممثلي وسائل الإعلام، ضمن حدث حصري للمدعوين أقيم في متحف المستقبل بدبي.

وعبر أكثر من 300 ضيف من المدعوين حصرياً لحضور الحدث عن ترحيبهم بأحدث سيارة رياضية خارقة من لامبورغيني في حفل الإطلاق الخاص. وكان كبار المسؤولين من إدارة لامبورغيني حاضرين للترحيب بالعملاء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أتيحت للضيوف الفرصة للتعرف على نسختي تيميراريو وابتكاراتها التقنية وأدائها العالي التي تجعلها متميزة بأصالتها الرائدة، ضمن فئة خاصة بها. وحضر عدد من المسؤولين التنفيذيين في أوتوموبيلي لامبورغيني للمشاركة في التقديم الرسمي لأحدث طراز هجين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأوتوموبيلي لامبورغيني، ستيفان فينكلمان.

وقال ستيفان فينكلمان: تعتبر لامبورغيني علامة شهيرة على المستوى العالمي، وتحظى بالإعجاب والاهتمام في كل مكان، وهي تشتهر بالتميز في الابتكار، والأداء، والتصميم. يمثل الشرق الأوسط منطقة رئيسية بالنسبة لنا، ويشرفنا أن نطلق سيارة تيميرايو هنا في دبي، هذه المدينة التي تجسد الطموح الجريء والتقدم. ولا شك في أن هذه اللحظة تعبر عن التزامنا بتقديم تجارب لا مثيل لها لعملائنا المميزين في جميع أنحاء العالم.

وتأتي السيارة الرياضية الخارقة الجديدة كلياً بمحرك هجين V8 توين توربو يعيد تعريف مفاهيم الأداء ومتعة القيادة والراحة. وستكون سيارة تيميراريو الطراز الثاني في مجموعة لامبورغيني للسيارات الهجينة عالية الأداء (HPEV) بعد طراز ريفويلتو ، كما أنها تكمل رحلة مجموعة سيارات لامبورغيني التي ينتجها معمل سانت أغاثا بولونييزي نحو السيارات الهجينة، وذلك بعد ظهور سيارة أوروس إس إي لأول مرة في السوق.

وتُقدم سيارة تيميراريو نفسها كمعيار جديد في قطاع السيارات الرياضية الفائقة بفضل أدائها الذي يتفوق على فئتها. يجمع نظام نقل الحركة الهجين الجديد بين محرك ثماني الاسطوانات V8 توين توربو جديد كلياً وثلاثة محركات كهربائية، ما يوفر إجمالي طاقة يبلغ 920 حصاناً. وتم تصميم محرك V8 توين توربو وتطويره من الصفر في مصنع سانت أجاتا بولونيزي، وهو أول محرك إنتاج للسيارات الرياضية الفائقة والوحيد القادر على الوصول إلى 10,000 دورة في الدقيقة. ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال الأداء، إذ تزيد أقصى سرعة عن 340 كم/ساعة (210+ ميل في الساعة)، وتستطيع السيارة الانطلاق من صفر إلى 100 كم/ساعة (0-62 ميل في الساعة) خلال 2.7 ثانية فقط.