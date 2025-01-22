بنتلي الإمارات تعلن عن وصول سيارة Continental GT Speed في دولة الإمارات العربية المتحدة

•tأصبح الجيل الرابع من بنتلي Continental GT Speed، أقوى سيارة مخصصة للطرقات تنتجها شركة بنتلي على الإطلاق، بمحرك هجين V8 سعة 4,0 لتر، وتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في الساعة خلال 3,1 ثانية فقط.

•tتمتاز بنتليContinental GT Speed الجديدة بتصميمها الفريد الذي يحمل هوية العلامة، مع تزويدها بمنظومة الحركة الهجينة فائقة الأداء بقوة 771 حصاناً مع 1,000 نيوتن متر من عزم الدوران و 335 كم/ساعة كسرعة قصوى.

•tيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 81 كم باستخدام الطاقة الكهربائية فقط قبل الحاجة لإعادة شحنها، فيما تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 29 غ/كم*

•tانعقدت تجارب قيادة سيارة بنتلي Continental GT Speed الجديدة للعملاء وملاك بنتلي خلال فعالية خاصة في حلبة دبي أوتودروم

أعلنت شركة بنتلي الإمارات، التابعة لقسم السيارات الفاخرة في شركة الحبتور للسيارات، عن وصول الجيل الرابع الجديد كلياً من سيارة Continental GT Speed إلى الإمارات العربية المتحدة، مع بدء تسليمها للعملاء قريبا. وبهذه المناسبة، عقدت بنتلي الإمارات فعالية حصرية لعرض السيارة في حلبة دبي أوتودروم، والتي جرى فيها دعوة العملاء ومُلّاك بنتلي لتجربة قيادة السيارة.

وتوفر سيارة Continental GT أعلى مستويات الأداء بفضل منظومة الحركة الهجينة Ultra Performance Hybrid الجديدة كلياً بقوة 771 حصاناً و1,000 نيوتن متر من عزم الدوران. وتشمل منظومة الحركة محرك V8 سعة 4,0 لتر مع محرك كهربائي بقوة 187 حصاناً. وتتسارع سيارة جراند تورينغ الفائقة من صفر إلى 100 كم/ساعة في الساعة خلال 3,1 ثانية فقط، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 81 كم بالطاقة الكهربائية وحدها، ما يمثل مزيجاً مميزاً من الاستدامة والقوة الكبيرة.

تُجهز سيارة Continental GT Speed الجديدة بأنظمة الشاسيه النشطة من بنتلي، والتي تتضمن نظام الدفع الرباعي النشط (active all-wheel drive)، والتوجيه بجميع العجلات (all-wheel steering)، والترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق (electronic Limited Slip Differential). وتوفر هذه الميزات للجيل الجديد من Continental GT، إضافةً إلى التوزيع المثالي لوزن السيارة بنسبة 50:50، تجربة قيادة بنتلي الأكثر ديناميكية مع أعلى مستويات الرشاقة والتحكم.

تعكس مقصورة سيارة Continental GT اهتمام بنتلي بأدق التفاصيل، مع توفير أحدث الابتكارات والتصاميم المتطورة ومواد التصنيع الفاخرة. ويعزز تصميم المقصورة الجديد الأجواء المريحة، بفضل المقاعد المزودة بأحدث أنظمة الراحة، والجلد بالتصميم ثلاثي الأبعاد الجديد، ونظام تنقية الهواء المطور.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بأعلى مستويات التخصيص، مع خيارات تتراوح من لمسات الكروم الداكن إلى مجموعات ألوان المقصورة القابلة للتخصيص بالكامل. ويتم اختيار كل التفاصيل بعناية فائقة، بدءاً من الدرزات المميزة إلى نظام Naim الصوتي الاختياري، ما يرتقي بمعايير التصاميم الفاخرة للمقصورة.

تتميز Continental GT الجديدة بسمات التصميم المتطورة من بنتلي، حيث تُجهز بالمصابيح الأمامية الفردية ذات التصميم المبتكر التي تظهر من جديد لأول مرة منذ خمسينيات القرن العشرين، لتمنح السيارة مظهراً جريئاً ومعاصراً. ويؤكد تصميم السيارة، بدءاً من خطوطها القوية وصولاً إلى غطاء المحرك الطويل، على التوازن المثالي بين القوة والأناقة، ما يجسد قيم بنتلي المتمثلة في الجمع بين الفخامة والأداء الفائق.

ترتقي سيارة Continental GT Speed الجديدة بمعايير سيارات جراند تورينج الفاخرة، ويتم تصنيع طرازي الكوبيه والطراز ذي السقف القابل للطي يدوياً في مصنع بنتلي المحايد للكربون، الذي يسمى "مصنع الحلم" (Dream Factory)، في كرو بإنجلترا، مما يوفر مستوى لا مثيل له من الجودة وخيارات التخصيص. وقد بدأ إنتاج الطرازات وتسليم السيارات الجديدة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات حول سيارة Continental GT، يرجى زيارة صالات العرض التابعة لبنتلي الإمارات في دبي وأبوظبي.