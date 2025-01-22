نمو طفيف لمبيعات السيارات في أوروبا 2024

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً 2024، مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض مبيعات المركبات الكهربائية.

وحسب بيانات رابطة مصنعي السيارات في أوروبا (إيه سي إي إيه)، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة 0.9% إلى 13 مليون وحدة العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات المركبات العاملة بالكهرباء بالكامل 1.3% بعدما أنهت دول منها ألمانيا الإعانات المقدمة لتلك السيارات، ما أسفر عن هبوط حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السوق إلى 15%.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية عاماً صعباً آخر في 2025، لأن أهداف الانبعاثات الكربونية الأكثر صرامة ستجبرها على بيع المزيد من المركبات الكهربائية رغم انخفاض الطلب إلى جانب استمرار تراجع مبيعات تلك الشركات في الصين فضلاً عن التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس «ترامب» فرضها.

