2.68 مليون مركبة مبيعات تشانجان عالمياً

تجاوزت مبيعات تشانجان الإجمالية 2.68 مليون مركبة، كما انعكس تزايد حضورها الدولي في مبيعاتها خارج الصين، التي ارتفعت 47 % عام 2024 مع بيع 530,000 وحدة، وكانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أبرز الأسواق، حيث زادت مبيعاتها على أساس سنوي مع بيع 83,000 وحدة.

وحققت تشانجان العديد من الإنجازات الجديدة عام 2024 كجزء من التزامها بتقديم تجارب تنقل عالية الجودة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل الشركة بشكل مستمر على إثراء منظومتها من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات، وتعزيز عملياتها الإقليمية لتلبية احتياجات المزيد من العملاء في الشرق الأوسط، وهو محور رئيسي في استراتيجيتها العالمية، حيث تخدم 400,000 مستخدم.

وقال شياو فينغ، المدير العام لوحدة أعمال تشانجان في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن ممتنون لشركائنا وعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعمهم القوي لشركة تشانجان وعلاماتنا التجارية CHANGAN، DEEPAL وAVATR. ونتطلع إلى البناء على النمو المتميز الذي حققناه في عام 2024، من خلال تقديم المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة المصممة لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في المنطقة».

من خلال علاماتها الثلاث CHANGAN،DEEPAL وAVATR تعيد تشانجان تعريف التنقل للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تنويع محفظتها بشكل أكبر بمركبات تقليدية تعمل بالوقود، ومركبات كهربائية فاخرة، ومركبات كهربائية جديدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين المحليين.