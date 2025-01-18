«مايباخ إس كلاس».. عصر جديد من التصميم لـ «مرسيدس»

دبي - البيان

طرحت مجموعة «قرقاش» الطراز الأحدث من «مايباخ إس كلاس» والتي تعد عصراً جديداً من التصميم الاستثنائي لعملاق الصناعة الألمانية «مرسيدس»، ضمن سلسلة «نايت سيريس».

وقال جوردن واجنر، كبير مسؤولي التصميم في مجموعة «مرسيدس بنز إيه جي»: تستمر علامة مرسيدس-مايباخ في إحداث صدى قوي بين خبراء السيارات العالميين، ونحن فخورون بتقديم تجربة سيارات فريدة من نوعها تجسد أفضل ما في التقاليد والتقدم، من خلال المنتجات التي تتماشى مع تطورات الاتجاهات والموضوعات الثقافية.

ويتميز تصميم السيارة بالهيمنة التي لا تخطئها العين والخصوصية المذهلة. وتؤكد هذه المزايا شبكة الرادياتير من الكروم الرائع مع علامة «مايباخ» المركزية، مع عناصر تصميمية مميزة في الجزء الأمامي. تضفي عناصر الكروم الإضافية العديد من التأثيرات الأخرى على السيارة، وما يزيد من جمالها دهانات السيارة من لونين حسب الطلب.

وتعتبر «مايباخ إس كلاس» من أكثر السيارات الفاخرة روعةً، وتتميز بتصميمها المعبّر بفضل عدم وجود خطوط حادة وبفضل وجود مقابض أبواب قابلة للسحب. إذ يبدو تصميم السيارة سلساً ومبسطاً وانسيابياً. وتتميز السيارة بتصميم إضاءة أمامي أنيق يجعلها تبرز حتى بدون وجود خطوط عدوانية. وتحتوي المقدمة على شبكة أمامية سوداء لامعة مميزة بلمسات من الكروم، ومصابيح أمامية «ليد» ومصابيح نهارية، وفتحات تهوية جانبية من الكروم، وشبكة تهوية منخفضة.

وتتضمن الجوانب عجلات مقاس 19 إنشاً ومقابض أبواب قابلة للسحب ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً وقابلة للتعديل وإشارات الانعطاف. وستثير انسيابية السيارة إعجابك وملمسها الأملس وشكلها الأنيق. أما من الخلف، فتحتوي على مصابيح الضباب الخلفية، ونظام العادم مع فتحات من الكروم، ومصابيح خلفية ليد مصممة بشكل متناسق مع التصميم التدريجي الجميل، وصندوق خلفي كهربائي. ويبلغ طول السيارة 550 سم، وعرضها 195.4 سم، وارتفاعها 150.3 سم، وقاعدة عجلاتها 339.6 سم، والوزن يتراوح بين 1995 كجم و2350 كجم. وتأتي سيارة مرسيدس اس كلاس 2023 بلونين خارجيين.

وتتميز السيارة بمقصورة رائعة ومليئة بمقومات الراحة والفخامة. وتحتوي السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الخشب أو الجلد ومقاعد فخمة من جلد نابا. يحتوي الداخل على لمسات باللون الأسود البيانو ولمسات خشبية بالإضافة إلى لمسات جلد نابا في جميع أنحاء المقصورة. تحتوي السيارة على مقاعد خلفية مصممة بدقة لضمان راحة الراكب مع مساند جانبية قابلة للتعديل ووسائد لمسند الرأس ودعم أسفل الظهر. كما أنها تتضمن مسند ارجل قابل للتعديل. تميل الإضاءة المحيطة من مجموعة ENERGIZING إلى تغيير بيئة المقصورة نحو الأفضل لتوفر لك المزيد من الراحة النفسية. وتتضمن المقصورة نظام التحكم في المناخ رباعي المناطق مع فتحات تكييف. أضف إلى ذلك خاصية التدليك والتهوئة في المقاعد.

وتشمل مزايا التكنولوجيا والمعلومات الترفيهية في السيارة شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ونظام ملاحة، وشاشة عدادات رقمية ونظام عرض بمستوى الرأس، وشاشات ترفيه للمقاعد الخلفية، ومجموعة الذاكرة للمقاعد، ونظام صوت محيط رباعي الأبعاد متطور مع 30 مكبر صوت، ونظام تحكم نشط في الضوضاء الخارجية، ونظام عرض MBUX للواقع المعزز، ومجموعة أنظمة المساعدة على ركن السيارة، والإضاءة الرقمية الخارجية.

وتتوفر «مرسيدس مايباخ إس كلاس» إما بمحرك V8 هجين توين تيربو سعة 4.0 لتر بقوة 523 حصاناً وعزم دوران 880 نيوتن متر أو محرك توين تيربو V12 سعة 6.0 لترات بقوة 630 حصاناً وعزم دوران 1000 نيوتن متر. ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع رباعي. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة فيما بين 4.8 ثوانٍ و4.5 ثوانٍ والسرعة القصوى تبلغ حوالي 250 كم / ساعة.

وتشمل أنظمة السلامة ومساعدة السائق في السيارة كاميرا 360 درجة، ونظام مراقبة انتباه السائق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من الاصطدام الأمامي، وتحذير مغادرة المسار، ومساعد تغيير المسار، ومساعد تحديد السرعة، والوسائد الهوائية، وتقنية المصابيح الأمامية الذكية، ونظام العرض بمستوى الرأس، والتحكم في الجر، وغير ذلك الكثير.