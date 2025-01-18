«شفروليه الشرق الأوسط» تزيح الستار عن طرازي «تاهو» و«سوبربان» لعام 2025

أزاحت «شفروليه الشرق الأوسط» الستار إقليمياً عن طرازي «تاهو» و«سوبربان» للعام 2025، واللذين يعتبران المركبتين الرياضيتين متعددتي الاستعمالات كاملتي الحجم الرائدتين، ضمن عائلة طرازات العلامة التجارية العريقة، ولقد تم هذا خلال مناسبة حصرية أقيمت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يصل هذان الطرازان الجديدان إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة، وهما يحملان معهما الإرث الغني الممتد منذ نحو 90 سنة كأيقونتين ثقافيتين رائدتين، ضمن فئة مركبات الـSUV الكبيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ولقد أعيد تصميم «تاهو» و«سوبربان» الجديدين مع مزيد من الدقة والهدف الواضح، وهما مصنوعان لمنح ثقة أعلى في كل رحلة. وعبر تصميم محدث أكثر جرأة، وخيارات أقوى من المحركات وتقنيات في غاية التطور، فإن هذين الطرازين يتيحان الاستمتاع بتجربة قيادة أرقى وأفضل. وتتوفر عائلة «تاهو» بخمس فئات مختلفة من التجهيزات هي LS، LT، Z71، RST وPremier، بينما يعكس «سوبربان» هذه المرونة أيضاً في الخيارات باستثناء Z71 وRST.

وقال فاروق جويد، الرئيس التنفيذي للتسويق، «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «لطالما كان «شفروليه تاهو» و«شفروليه سوبربان» منذ فترة طويلة اثنين من أكثر مركبات الـSUV المفضلة في المنطقة، مع ارتفاع دائم في شعبيتهما سنة تلو الأخرى، فهذان الطرازان الأيقونيان يحملان إرثاً غنياً جداً، ولقد تم الارتقاء بهما لمستوى أعلى عبر تصميم أكثر جرأة، وهما مصنوعان للأشخاص الذين يجرأون على دفع الحدود للأبعد، أكان ذلك من ناحية الثقة، الطاقة، القدرة أم التقنية، وبالتالي، فإن «تاهو» و«سوبربان» أكثر من مجرَّد SUV، بل هما شهادة حقيقية على ما يمكن تحقيقه بالنسبة لمن يسعى وراء المزيد من الضخامة والجرأة. ونحن متحمسون لرؤيتهما يتألقان على الطرقات، ويلهمان السائقين لمواجهة كل التحديات بثقة وقوة عاليتين.

يأتي «تاهو» و«سوبربان» حصرياً مع محرّك V8، ويستطيع العملاء اختيار المحرك الأساسي سعة 5.3 لترات الذي يولد قوة تبلغ 355 حصاناً وعزماً قدره 518 نيوتن-متر، وهو متاح لفئات تجهيزات LS، LT وZ71، أما بالنسبة للراغبين بمزيد من الأداء فإن محرك V8 سعة 6.2 لترات فيولد قوة 420 حصاناً مع623 نيوتن-متر من العزم لفئات تجهيزات Z71، RST وPremier. ويقترن كلا المحركين مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي ناعم من 10 سرعات، وميزة اختيار وضعية القيادة».

وتم تصميم الطرازين الجديدين للتفرد عن غيرهما أينما كانت الوجهة، فمظهرها الخارجي الجريء قد أعيد تحديثه عبر تصميم لافت في المقدمة، وإنارة ديناميكية مطورة، بينما تجمع المقصورة الداخلية بين الراحة والابتكار، مما يولد مساحة هادئة في كل رحلة.