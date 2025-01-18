سيارات تسلا «سايبرتراك» تثير الذعر في طرقات المملكة المتحدة والشرطة تصادرها

بدأت الشرطة في المملكة المتحدة، اليوم السبت، مصادرة الشاحنات المستوردة من طراز سيارات «سايبرتراك» المحظورة في المملكة المتحدة، لأنها غير قانونية على طرقات بريطانيا، وباتت تثير الرعب والقلق من أن تتسبب في حوادث مميتة، بحسب تقرير مفصل نشره موقع صحيفة MailOnline.

مصادرة سيارة «سايبرتراك»

وكشفت الصحيفة أن ضباطاً في وايتفيلد، مانشستر الكبرى، أوقفوا سائقاً يقود سيارة «سايبرتراك»، وصادروا السيارة التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان، قائلين إن هناك «مخاوف مشروعة» بشأن سلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وتُظهر صور السيارة المصادرة أنها مزينة بملصق «Cyberbeast» ولوحات أرقام ألبانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي غمرت فيه طرق بريطانيا بنماذج «Cyberbeast»، التي تبلغ قيمتها 94000 دولار (77400 جنيه استرليني)، والتي يزيد وزنها على 3100 كجم (6800 رطل)، وتتمتع بسرعة قصوى تبلغ 130 ميلاً في الساعة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.6 ثانية فقط.

شرطة مانشستر الكبرى

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قالت شرطة مانشستر الكبرى: «أوقف ضباط من وحدة نقل GMP سيارة «سايبرتراك» في وايتفيلد الليلة الماضية.

«كان السائق مقيماً دائماً في المملكة المتحدة، ولكن السيارة كانت مسجلة ومؤمنة في الخارج، وهو أمر محظور في المملكة المتحدة».

وأضاف البيان «لا تعتبر سيارات «سايبرتراك» قانونية على الطريق في المملكة المتحدة، ولا تحمل شهادة المطابقة».

اليوتيوبر يانيميزي

وكان اليوتيوبر يانيميزي استورد ثلاث سيارات «سايبرتراك» تحمل لوحات أرقام ألبانية، وقام المؤثر بتصوير نفسه وهو يقود واحدة منها في لندن، وتم حجز السيارة لاحقاً بموجب المادة 165 من قانون المرور على الطرق.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أن مالك السيارة يتعين عليه إثبات الملكية والتأمين الصحيح حتى يتم إطلاق سراح السيارة.

ووفقاً لموقع الشرطة على الإنترنت، في الحالات التي لم يتم فيها تقديم دليل في غضون 14 يوماً سيتم التخلص من السيارة أو بيعها في المزاد.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد ما سيحدث للسيارة بعد.

مؤشرات حمراء وأضواء الفرامل

من بين الأسباب التي تجعل السيارة لا تمتثل لقوانين السلامة على الطرق في المملكة المتحدة هي مؤشراتها الحمراء وأضواء الفرامل.

يجب أن تحتوي المركبات المسموح باستخدامها على الطرق البريطانية على مؤشرات صفراء وأضواء فرامل حمراء،

تشمل المخاوف الأخرى الهيكل الخارجي الصلب للسيارة ووزنها الهائل، مما يجعلها غير مناسبة للطرق البريطانية.

في المملكة المتحدة يتعين على سائقي المركبات الثقيلة من الفئة C1، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمركبات الترفيهية، عادة أن يأخذوا دورة تدريبية، مدتها أربعة أيام.

ما هي شاحنة تسلا «سايبرتراك»؟

• تعد شاحنة تسلا «سايبرتراك» شاحنة بيك آب كهربائية تعمل بالبطارية، قدمتها شركة إيلون ماسك في عام 2023.

• من بين ميزاتها غير العادية تصميم هيكلها الفريد المكون من ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ مقطوعة بالليزر ومثنية على طول خطوط مستقيمة.

• وزنها مماثل لوزن شاحنة ثقيلة، حيث يبلغ وزن طراز سايبر بيست 3129 كجم (6800 رطل)، ويقدر مداها بأكثر من 300 ميل.

• على الرغم من بيع أكثر من 11600 شاحنة «سايبرتراك» في الولايات المتحدة، لم تتمكن تسلا من تسويق السيارة النموذجية في المملكة المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية، بسبب المخاوف بشأن سلامة السيارة.

• المملكة المتحدة تجعل مصابيح الفرامل والمؤشرات الحمراء للسيارة غير متوافقة مع قوانين المملكة المتحدة.

• وأثيرت مخاوف أيضاً بشأن وزن السيارة الكبير والحواف الحادة، فضلاً عن ارتفاع الخلوص الأعلى من المتوسط، مما يعني أن المشاة الذين تصطدم بهم السيارة العملاقة هم أكثر عرضة للاندفاع جانباً أو تحت السيارة الثقيلة بدلاً من أن يتم دفعهم فوق غطاء المحرك.