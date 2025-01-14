أكبر صندوق تقاعد أوروبي يتخارج من «تسلا»

باع صندوق التقاعد الهولندي «إيه بي بي» ABP حصته في «تسلا» بالكامل البالغة 571 مليون يورو (585 مليون دولار) بالربع الثالث 2024، نظراً لخلاف بشأن حزمة مكافآت المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك. وقالت صحيفة «هت فاينانسيلي داجبلاد» الهولندية إن ظروف العمل السيئة لـ«تسلا» بين أسباب تخارج أكبر صندوق تقاعد في أوروبا.

وصوت الصندوق في يونيو ضد حزمة أجور «ماسك» التي بلغت 56 مليار دولار. وفي ديسمبر 2024 رفضت قاضية في ولاية ديلاوير تلك الحزمة مرة أخرى حتى بعد تأييد المساهمين للمبلغ وطلب «ماسك» منها إعادة النظر.

