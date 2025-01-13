الصين تسجل رقماً قياسياً في صناعة السيارات خلال 2024

أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات اليوم "الاثنين"، تحقيق صناعة السيارات في الصين مستويات قياسية غير مسبوقة خلال العام 2024، متجاوزة 31 مليون وحدة في الإنتاج والمبيعات.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن إنتاج السيارات شهد نمواً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 31.28 مليون وحدة، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 4.5 في المائة محققة 31.44 مليون وحدة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويعود هذا الإنجاز إلى الدعم الحكومي المتواصل للقطاع وتعزيز برامج التحفيز الاستهلاكي في مختلف المناطق.

وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بشكل ملحوظ، محافظة على صدارتها العالمية للعام العاشر على التوالي، متجاوزة 12 مليون وحدة في الإنتاج والمبيعات.

وأظهرت البيانات أن نسبة مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في السوق المحلية تخطت 50 في المائة لسبعة أشهر متتالية.

من جهة أخرى، توقع خبراء القطاع وصول مبيعات السيارات في الصين إلى نحو 32.9 مليون وحدة بحلول عام 2025، منها 16 مليون وحدة من سيارات الطاقة الجديدة.