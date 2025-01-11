«جي إم سي أكاديا» تصل الإمارات

وصلت إلى أسواق الإمارات الطراز الجديد كلياً من «جي إم سي أكاديا»، وهو يتميز بمجموعة من الترقيات اللافتة التي تجمع بين القدرات العالية على الدروب الوعرة والحداثة المتطورة. وتعتبر «جي إم سي أكاديا»

مركبة رياضية متعددة الاستعمالات راقية تعزز تجربة القيادة بالنسبة للعائلات والساعين لخوض المغامرات الشيقة.

وتعد «جي إم سي أكاديا» ليست مجرد مركبة عادية؛ بل هي تشكل تعبيراً خاصاً عن ذاته على الطريق. فهذه الـSUV تتألق بتصميم جديد أخاذ يجمع بين الثقة والأناقة، وتتمتع بحضور قوي بفضل قياساتها الأكبر، وخطوطها القوية البارزة والعناصر التصميمية الأيقونية من «جي إم سي». أما الشبك الأمامي المحدث والوقفة الواثقة والإنارة الأمامية من نوع LED بشكل حرف C، فتولد لمسة جمالية عصرية لا تتأثر بمرور الزمن ويمكن التعرف عليها مباشرة بكونها ميزة من «جي إم سي».

وعبر قاعدة عجلات أطول بمقدار 21 سنتمتراً وزيادة الارتفاع بما يزيد على 8 سنتمترات، يوفر «أكاديا» مساحة رحبة وذلك مع ثلاثة صفوف للمقاعد وسعة معززة للأمتعة، مما يجعله مثالياً للعائلات أثناء التنقل. ففي الداخل، تم تصميم المقصورة بعناية مع استخدام مواد راقية، شاملة المقاعد الجلدية الفاخرة، والإنارة المزاجية القابلة للتخصيص، والتصميم البديهي الذي يرتقي بتجربة القيادة.

ويقدم «أكاديا» الجديد باقة من خيارات الأداء التي تلائم كل سائق، بما في ذلك محرّكاً قوياً سعة 2.5 ليتر مع شاحن توربيني يوفر أداء استثنائياً على الطرقات السريعة في الشرق الأوسط. ومع نظام «جي إم سي» المتقدم للدفع بجميع العجلات، فإن «أكاديا» يتميز بكونه مجهزاً للتنقل في المدينة وخوض المغامرات على الدروب الوعرة، الأمر الذي يضمن تلبيته لمختلف الاحتياجات لدى السائقين العصريين.