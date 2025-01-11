«جراند واجونير» الأيقونة الأكثر تميزاً في «جيب»

تضع «جيب جراند واجونير» الجديدة كلياً إرثها العريق في صورة جديدة، وتمضي بسيارات SUV الفاخرة إلى مجالات غير مسبوقة من الأناقة والراحة والمغامرة، وتعد «جيب جراند واجونير» أفخم سيارة جيب يمكن شراؤها، فهي تجمع بين الأشياء، التي تشتهر بها سيارات جيب، مثل القدرة على الذهاب إلى أي مكان، مع قدرة قوية للسحب، وثلاثة صفوف من المقاعد. وتعد «واجونير» سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعتمد على بنية الشاحنات، ولا تضيف أي حجم إضافي، ولكنها تمنح المزيد من الميزات القياسية ومقصورة أجمل.

وتصنف «جيب جراند واجونير» بأنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم بثلاثة صفوف تجمع بين تجربة عالية الجودة وقدرات جيب القوية. وتتميز مجموعة نقل الحركة السلسة بمحرك قوي سداسي الأسطوانات يوفر سرعة كبيرة على الطريق مقارنة بأقرب منافسي جيب من سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. وفي الزوايا، تشعر بالثقة بشكل معقول مع رمي الكثير من الوزن. تعد مقصورتها تجسيدًا للراحة والحرفية الأمريكية، وتتميز بالرقي والأناقة، مع أفضل حجم للركاب في فئتها.

وتتميز جيب جراند واجونير بحمل حمولة كاملة من الركاب والأمتعة مع السماح لك بسحب مقطورة أيضًا. كما أنها تحقق سمعة جيب في القدرة على الطرق الوعرة. لكنها لا ترقى إلى مستوى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الكبيرة المنافسة فيما يتعلق بالجودة والراحة والتكنولوجيا والقيمة.

وتتميز جيب جراند واجونير بتصميم واثق وأنيق مع صورة ظلية خالدة تجسد الأصالة الأمريكية بمستويات حرفية عالية، وهي مصممة ومجهزة بشكل أفضل لإرضاء عشاقها. وتأتي واجونير بتصميم جريء ووظيفي وهادف، وتتمتع بالعديد من المزايا التي تجذب الانتباه. ويمنح تصميم واجونير الديناميكية المهيبة التي تثير الإعجاب والاحترام من كل زاوية، وتجمع بين الخطوط الأنيقة والخطوط الحديثة المتطورة مع إشارات تصميم تراثية تذكرنا بسيارات واجونير الأسطورية السابقة.

وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية إضاءة فائقة، تسلط مصابيح LED ضوءًا أكثر سطوعًا لتحقيق أقصى قدر من الرؤية والوضوح. والأفضل من ذلك، تعمل محركات المصابيح الأمامية المتكاملة على تحريك المصابيح الأمامية يمينًا ويسارًا بالتنسيق مع مدخلات عجلة القيادة، مما يشير إلى الضوء بدقة حيث تحتاج إليه.

وعندما تقترب من الجانبين تجد عوارض جانبية قابلة للسحب كهربائيًا، أشبه بعتبة سلم، يتم نشرها كهربائيًا لتسهيل دخول الركاب والخروج منها. يمكن برمجة العتبات لتنشيطها تلقائيًا عندما يقترب السائق الذي يحمل المفتاح من السيارة. بمجرد دخولك إلى الداخل، يتم إخفاؤها تلقائيًا. يخلق التصميم الفريد لحوافها الداخلية ختمًا، مما يساعد في منع الطين والأوساخ عند سحبها. وعند دخول ستلتقي عيناك بمرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا، تحمل إشارات انعطاف. تضيف واجونير مزيج من الأناقة والعدوانية، تقدم مجموعة مختارة من العجلات المتوفرة مقاس 20 و22 بوصة تكمل أسلوبها الخارجي. توفر العجلات مقاس 22 بوصة قبضة ثابتة على الطريق، حتى عندما يصبح الطريق وعراً.

وحصلت النسخة الممتدة جراند واجونير إل على قاعدة عجلات أطول بمقدار 17.7 سم (7 بوصات) من الطراز العادي، وزيادة 12 سم (5 بوصات) خلف العجلات الخلفية – ليصبح الطول الإجمالي للسيارة أطول بمقدار 30.5 سم (12 بوصة).

وتتميز جراند واجونير بمحرك هيوريكين I6 توربو المزدوج على شكل I بسعة 3 ليتر، مع قوة دفع تبلغ 493 حصاناً وعزم دوران يبلغ 670 نيوتن متر، ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأقوى في فئتها من علامة جيب. وتنفرد السيارة بنظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت الذي يوفر قيادة سلسة حتى على التضاريس الأكثر صعوبةً، في حين تشمل ميزات الأمان المتطورة نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف والانطلاق ونظام إدارة المسار النشط والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع تحديد موقع المشاة وراكبي الدراجات، بالإضافة إلى نظام الركن الأوتوماتيكي.

وتبرز داخل السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المقصورة الواسعة والفاخرة المزودة بلمسات خشبية يدوية الصنع وفرش مصنوع من الجلد المريح. وتم تزويد صف المقاعد الأمامية بخاصية التدليك والتدفئة في حين يمكن لركاب الصف الثاني الاستمتاع بمزايا التهوية والتدفئة. وتوفر مقاعد الصف الثالث مساحة واسعة للساقين ومقاعد قابلة للطي آلياً وفتحة سقف.

وتتألق سيارة جراند واجونير بطيف واسع من التقنيات والابتكارات المذهلة، بما فيها مجموعة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي مزود بشاشة لمس بقياس 12 بوصة، وشاشة لمس جانبية للركاب بقياس 10.25 بوصة. كما توفر السيارة نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع نظام صوتي من نوع ماكنتوش مزود بـ 23 مكبر صوت باستطاعة 1,375 واط وكاميرا للرؤية الليلية.