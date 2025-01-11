«بنتلي» تعيد هيكلة أقسامها الإقليمية

أعلنت «بنتلي موتورز» عن توحيد عملياتها التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند في منطقة واحدة، لتصبح «منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، والتي تعتبر المنطقة الأكبر بالنسبة لشركة السيارات الفاخرة. وتتضمن المنطقة الإقليمية الجديدة 95 وكيلاً في 41 سوقاً وتمثل حوالي ثلث حجم مبيعات «بنتلي» على مستوى العالم.

ويتولى ريتشارد ليوبولد منصب المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث عمل في «بنتلي موتورز» لمدة تزيد على 17 عاماً، اكتسب فيها خبرة كبيرة بالأسواق الإقليمية وترأس بالفعل جميع هذه الأسواق في السابق.

وقال ريتشارد ليوبولد: سأواصل التعاون مع شركاء «بنتلي» ووكلائها لتعزيز أعمالنا وتحقيق المزيد من النمو في المناطق الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند. ولن تقتصر هذه المرحلة على إطلاق الطرازات الجديدة تماشياً مع استراتيجية «Beyond100+»، بل ستركز أيضاً على تطوير شبكتنا وتحسين تجربة عملائنا في أكبر منطقة إقليمية للشركة على مستوى العالم.