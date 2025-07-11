«فورد» تستدعي أكثر من 850 ألف سيارة في أمريكا

استدعت شركة «فورد موتور» 850.3 ألف مركبة في الولايات المتحدة، بسبب عطل محتمل في مضخة الوقود، ما قد يتسبب في توقف المحرك. ووفقاً لما أعلنته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، تستدعي «فورد» السيارات لأن مضخة الوقود المعيبة يمكن أن تقلل من تدفق الوقود من الخزان إلى المحرك، ما يتسبب في توقف المحرك.

وأضافت أن الأعطال تزداد احتمالية حدوثها عندما تكون مستويات الوقود منخفضة أو في الطقس الحار، ويشمل الاستدعاء طرزاً معينة من «لينكولن أفياتور»، وشاحنات «إف - 150»، وسيارات «موستانج»، من بين طرز أخرى.