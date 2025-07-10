«لكزس إل سي 500 تيتانيوم» في دبي بتقنيات استثنائية

حظي الطراز الجديد من الأيقونة اليابانية «لكزس إل سي 500 تيتانيوم»، بإعجاب الكثير من عشاق السيارات الخارقة في الإمارات، حيث تمثل قمة الحرفية والأداء وجمال التصميم، بفضل مظهرها الخارجي المذهل، وتصميمها الداخلي الفخم، وديناميكيات القيادة المتميزة. ويوفر الطراز الجديد تجربة قيادة مثيرة، بقدر ما هي فاخرة.

تقدم «لكزس إل سي 500 تيتانيوم» تصميماً خارجياً مميزاً، حيث يخلق شكلها المنخفض وخطوطها الأنيقة ومنحنياتها المنحوتة، صورة ظلية ديناميكية، وديناميكية هوائية تجذب الانتباه من كل زاوية.

وتضيف الشبكة المغزلية الشهيرة، المحاطة بمصابيح أمامية LED أنيقة، إلى الواجهة الأمامية العدوانية للكوبيه، بينما يعزز السقف المتوفر من ألياف الكربون، والجناح الخلفي، جاذبيتها الرياضية. ومن خط السقف الكاسح إلى النهاية الخلفية المنحوتة، تم تصميم كل عنصر من عناصر تصميم «لكزس إل سي 500 تيتانيوم» بدقة، لإثارة الشعور بالقوة والأناقة والرقي.

ومن الداخل، تتميز السيارة بتصميم فخم ورائع، يضع معياراً جديداً للرفاهية والصقل. وتزين المواد المتميزة مثل الجلد المخيط يدوياً، والزخارف الخشبية الأصلية، ولمسات الألومنيوم كل سطح، ما يخلق أجواء من الفخامة التي لا مثيل لها.

وتم تصميم قمرة القيادة المريحة لوضع السائق في مركز الحدث، مع أدوات تحكم بديهية، وميزات تركز على السائق، مثل شاشة المعلومات والترفيه المتوفرة مقاس 10.3 بوصات، ومجموعة الأدوات الرقمية القابلة للتخصيص. وتم تصميم المقاعد بشكل هندسي، وتوفر راحة ودعماً استثنائيين، سواء كنت تشرع في رحلة لمسافات طويلة، أو تتعامل مع الطرق الجبلية المتعرجة. بفضل اهتمامها الدقيق بالتفاصيل والحرفية التي لا تشوبها شائبة، يعد الجزء الداخلي من «لكزس إل سي 500 تيتانيوم»، ملاذاً للراحة والرفاهية.

وتأتي «لكزس إل سي 500 تيتانيوم» مجهزة بثروة من ميزات التكنولوجيا المتقدمة المصممة لتعزيز تجربة القيادة، والحفاظ على اتصال الركاب والترفيه أثناء التنقل. محور المجموعة التقنية في الكوبيه، هو نظام المعلومات والترفيه لكزس إنفورم، الذي يوفر وصولاً سلساً إلى إعدادات الملاحة والصوت والمركبات، عبر شاشة لمس عالية الدقة.

يتيح تكامل الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، للسائقين، الوصول إلى تطبيقاتهم وموسيقاهم وجهات الاتصال المفضلة لديهم بسهولة، بينما تعمل الميزات المتوفرة، مثل نظام الصوت المتميز، وشاشة العرض العلوية، على تحسين تجربة القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر طراز «لكزس إل سي 500 تيتانيوم»، مجموعة من ميزات مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من مغادرة المسار، وفرامل الطوارئ التلقائية، ما يوفر راحة البال والثقة الإضافية خلف عجلة القيادة.

وتوفر «لكزس إل سي 500 تيتانيوم» أداء مبهجاً ومعالجة دقيقة، وذلك بفضل محركها القوي، وديناميكيات الهيكل المتقدمة. يوجد أسفل غطاء المحرك، محرك V8 قوي، سعة 5.0 لترات، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، ما يوفر قوة عالية تبلغ 471 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 540 نيوتن.متر.

وتعمل مجموعة نقل الحركة الهائلة هذه، على دفع «لكزس إل سي 500 تيتانيوم» من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 4.4 ثوانٍ فقط، بسرعة قصوى تبلغ 270 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها واحدة من أسرع سيارات الكوبيه وأكثرها قدرة في فئتها.

ويضمن هيكل السيارة المتقدم، ونظام التعليق التكيفي، وبنية الدفع الخلفي، التعامل سريع الاستجابة والانعطاف السريع، في حين أن ترقيات الأداء المتاحة، مثل الترس التفاضلي محدود الانزلاق، والتوجيه الخلفي النشط، تزيد من تعزيز قدراتها الديناميكية. سواء كنت تبحر على الطريق السريع، أو تنحت عبر الطرق الجبلية الملتوية، توفر «لكزس إل سي 500 كوبيه» تجربة قيادة مبهجة وجذابة، ولا تُنسى على الإطلاق.

وتعد السلامة أولوية قصوى في «لكزس إل سي 500 تيتانيوم»، مع مجموعة شاملة من ميزات السلامة المتقدمة، وأنظمة مساعدة السائق المصممة لحماية الركاب ومنع الحوادث. تشمل ميزات السلامة القياسية نظام لكزس للسلامة +، والذي يتضمن تحذير ما قبل الاصطدام، واكتشاف المشاة، وتنبيه مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والعوارض العالية الأوتوماتيكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر طراز «لكزس إل سي 500 تيتانيوم»، مجموعة من ميزات السلامة المتاحة، مثل مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية، ما يوفر المزيد من راحة البال والثقة خلف عجلة القيادة. سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة، أو تتجول على الطريق السريع، فإن «لكزس إل سي 500 كوبيه»، مجهزة للمساعدة في الحفاظ على سلامتك أنت والركاب.