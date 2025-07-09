«زيكر إكس» الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات في سوق الإمارات



شهدت سوق الإمارات إطلاق الطراز الجديد «زيكر إكس» من الصانع الصيني الذي بدأ يحجز مكانة مهمة بين المهتمين بعالم السيارات، وهي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الأنيقة والمدمجة، والمصممة لحياة المدينة. وتجمع السيارة بين أحدث التقنيات والتصميم المثالي.

وتتمتع السيارة بنظام الدفع الرباعي الرائد ثنائي المحرك والذي يوفر تسارعاً من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 3.8 ثوان فقط، موفرةً تجربة قيادة مثيرة. ويتميز الطراز الرائد بقوة 428 حصاناً مع قوة قصوى تبلغ 315 كيلوواط، وعزم دوران أقصى يبلغ 543 نيوتن متر.

أما مدى قيادة السيارة فيبلغ 420 كيلومتراً للطرازات الرائدة والفاخرة ذات الدفع الرباعي ثنائي المحرك، ومدى قيادة يبلغ 440 كيلومتراً للطراز طويل المدى ذي الدفع الخلفي. وتوفر أوضاع القيادة المتعددة خيارات «رياضي»، و«مريح»، و«اقتصادي»، و«شخصي» لتجربة قيادة مصممة خصيصاً.

وتحتوي السيارة على مرايا خلفية كهربائية بدون إطار لمظهر رياضي وأنيق، ومقابض أبواب قابلة للسحب تعمل بالسعة الحثيثة لسهولة الدخول والخروج، وأبواب بدون إطار، تُعزز التصميم الأنيق والعصري، ومصابيح خلفية انسيابية بتصميم حضري، مزودة بـ 229 مصباح LED، مع شعار ZEEKR أبيض مضيء في المنتصف. ومصابيح ملاحة نهارية ثنائية الجوانب: مزودة بـ 56 مصباح LED يمكن التحكم بها بشكل مستقل، تجمع بين مصابيح التشغيل النهاري وإشارات الانعطاف في نظام واحد.

ويسمح السقف الزجاجي البانورامي المقوس، بمساحة 1.21 متر مربع، بدخول ضوء النهار إلى المقصورة، مع توفير عزل حراري يزيد على 82% وحماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9%، أي ما يعادل عامل حماية من الشمس SPF 50، مما يضمن الراحة والأمان.

كما تأتي السيارة بنظام مساعدة القيادة المتطور (ADAS) من زيكر مزود بـ 5 كاميرات عالية الدقة، ورادارات بموجات 5 ملليمترات، و12 راداراً بالموجات فوق الصوتية، مما يوفر وعياً معززاً بالبيئة المحيطة. وتشمل الميزات الرئيسية نظام التحكم في مركز المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، ونظام مراقبة الرؤية الشاملة لضمان الرؤية والسلامة في جميع الاتجاهات.

ويوجد في السيارة نظام مراقبة القيادة (DAM) والذي يساعد على تحذير السائقين في حال ظهور أي علامات تعب أو تشتت انتباه. والسيارة مصممة لضمان أقصى درجات السلامة، مع تقنية رائدة في سلامة البطاريات تُسهم في منع الاحتراق التلقائي.

تجدر الإشارة إلى أن السيارة حاصلة على تصنيف 5 نجوم من Euro NCAP، وهي أعلى نتيجة ممكنة من أحد أكثر تقييمات سلامة المستهلك احتراماً في العالم.