مبيعات السيارات الكورية الصديقة للبيئة تحقق رقماً قياسياً في 2024

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للشركات الخمس الكورية الجنوبية، سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي مدفوعة بشعبية الموديلات الهجينة.

وسجلت شركات صناعة السيارات الخمس في البلاد 450 ألفا و194 وحدة في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في العام الماضي بزيادة 11.1% عن 405 آلاف و331 وحدة في عام 2023 وفقا لبيانات منفصلة من هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز.

وبلغت مبيعات النماذج الهجينة 356 ألفا و58 وحدة بزيادة 24.9% على أساس سنوي في العام الماضي، لتشكل 88% من إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية 21.2% من 115 ألفا و900 وحدة في عام 2023 إلى 91 ألفا و385 وحدة في العام الماضي. كما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بنسبة 36.4% من 4238 وحدة إلى 2751 وحدة.

وقال مسؤول في صناعة السيارات إنه على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، فقد ظل الطلب على السيارات الصديقة للبيئة قويا بفضل زيادة مبيعات النماذج الهجينة.