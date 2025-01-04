«مرسيدس مايباخ» قوة ألمانية بقلب كهربائي

طرحت شركة «مرسيدس» أيقونتها الكهربائية الفاخرة «مايباخ إي كيو إس إس يو في» الرياضية متعددة الأغراض يثير الإعجاب بتصميمه المتطور مع عناصر «مايباخ» الرائعة التي تضفي عليها شيئاً إضافياً معيناً.

ويتميز الشكل المحسّن من ناحية الديناميكية الهوائية للسيارة بتفاصيل مثل شبكة رادياتير «مايباخ» والمظهر الخلفي الأنيق مع المصابيح الخلفية بتقنية LED بتصميم حلزوني ثلاثي الأبعاد ومجموعة مختارة من الطلاء الحصري بلونين. وتمتع بالقيادة الكهربائية بأناقة غير مسبوقة مع السحر الإضافي الذي تمثله «مرسيدس مايباخ».

وتجتمع المواد المبتكرة والتقنيات المتميزة معاً لجعل المقصورة الداخلية للسيارة مكاناً ملؤه الراحة. إذ تثير السيارة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية الأنيقة والفاخرة الإعجاب بتقنيات رائدة: وتُدمَج الجلود المنتجة بشكلٍ مستدام لأول مرة. وتخلق الإضاءة المحيطة الرائعة وعناصر الزينة الحصرية من «مايباخ» وأنظمة الترفيه الراقية أجواء مثالية.

أما من ناحية أبرز التجهيزات في السيارة، فنجد شاشة العرض على الزجاج الأمامي المجهزة بتقنية الواقع المعزز ضمن نظام الوسائط المتعددة MBUX لتمكين السائق من متابعة الطريق في ظروف القيادة المعقدة، ويربط الواقع المعزز ضمن نظام الوسائط المتعددة MBUX بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي. حيث تدمج هذه التقنية بين تعليمات الملاحة الرسومية ومعلومات حركة المرور في الصور الحية. يمكنك الوصول إلى وجهتك بسرعة وأمان ودون عناء.

ويدعم نظام المساعد الداخلي ضمن نظام الوسائط المتعددة التشغيل من خلال الاستجابة للغة الجسد. فإذا اكتشف حركات اليد نحو الأبواب، فإنه يفسر ذلك على أنه رغبة في الخروج ويصدر تحذيراً في حالة اكتشاف خطر تصادم. ويشير اتجاه حركة رأسك إلى المرآة الخارجية التي تريد ضبطها. وإضافة إلى ذلك، يمكنك التحكم في ميزات مثل وظائف الإضاءة بحركات يدوية طبيعية.

ومع حزمة التحرك بالسيارة بدون مفتاح، يمكنك أنت والركاب الاستمتاع بالراحة عند الوصول والخروج في فئة خاصة بها: حيث تفتح الأبواب المريحة التي تعمل كهربائياً في الجزء الأمامي والخلفي وتغلق بشكل تلقائي - تبقي سيارتك الباب مفتوحاً لك مثل السائق. وبفضل وظيفة الإغلاق الكهربائي، فإنها تغلق الأبواب مرة أخرى بسلاسة وبصمت تقريباً.

ويساعد نظام الملاحة المميز ضمن نظام الوسائط المتعددة MBUX في الوصول إلى وجهتك بسرعة وبجميع المعلومات التي تحتاجها. ويمكنك الاعتماد على بيانات الخرائط المحدثة بما في ذلك عرض القمر الصناعي ومعلومات حركة المرور الدقيقة في الوقت الفعلي والتوجيه السريع عبر الإنترنت. وأخيراً وليس آخر، تساعد الوظائف المتصلة بالشبكة بذكاء على جعل رحلتك أكثر أماناً.

ويعمل عزل الصوت في حزمة الراحة الصوتية على تقليل الضوضاء المتسللة من الخارج بشكلٍ كبير. وبالتالي لا يوجد أي شيء من شأنه إعاقة المحادثات المريحة، حتى عند القيادة بسرعات عالية. كما يعمل الجو الهادئ على تعزيز التركيز، مما يتيح لك الوصول مسترخياً إلى وجهتك.

وتعمل الوسائد الهوائية المبتكرة على جعل مقصورة الركاب الخلفية أكثر أماناً. تم دمج الوسائد الهوائية الخلفية في مساند ظهر المقاعد الأمامية، ويتم نشرها في حالة حدوث تصادم أمامي شديد. يتم نشرها بلطف وتحمي ركاب المقاعد الخلفية الخارجية من ملامسة المقاعد الأمامية. يمكنهم تقليل التأثير بشكل كبير على الرأس والرقبة.

ويوفر نظام حماية السيارة GUARD 360° مراقبة شاملة لمحيط السيارة من خلال خصائص مثل نظام الإنذار ضد السرقة والحماية من سحب السيارة. تَصدُر أيضاً إنذارات مرئية ومسموعة عند اكتشاف حركة داخل، حيث تُبقيك وظيفة اكتشاف التصادم في مرسيدس-بنز على اطلاع دائم عبر التطبيق السيارة.

حزمة ركن السيارة مع وظائف ركن السيارة عن بُعد

ويوفر نظام توجيه المحور الخلفي القياسي مع إمكانية تعديل زاوية التوجيه بمقدار 4.5 درجات ثلاث مزايا في وقت واحد: ثبات أفضل على الطريق، وزيادة كبيرة في خفة الحركة، وأخيراً وليس آخر، قدرة أفضل على المناورة، على سبيل المثال، عند ركن السيارة. ولهذا السبب، يتم توجيه العجلات الخلفية في الاتجاه المعاكس أو نفس اتجاه العجلات الأمامية اعتماداً على سرعة السيارة.

ومن حيث المواصفات الفنية، فقد تم تجهيز هذا الطراز بمحرك كهربائي مزدوج، مما يسمح لك بالاستمتاع بالدفع الرباعي وقوة 400 كيلووات مع 859 نيوتن متر من عزم الدوران. كما أنها قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من التوقف في أقل من 5 ثوانٍ، وتوفر نطاق وكالة حماية البيئة يبلغ 540 كيلومتراً، وذلك بفضل حزمة البطارية التي تبلغ سعتها 107.8 كيلووات في الساعة.