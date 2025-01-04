«لينكون أفياتور» في أسواق المنطقة

دبي - البيان

أعلنت «لينكون» وصول الطراز الجديد من «أفياتور» والحائز جوائز عدة إلى أسواق الشرق الأوسط، وهي سيارة رياضية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، وتضم ثلاثة صفوف من المقاعد، وتتميز أفياتور الجديدة بروعة ودقة تصميمها داخلياً وخارجياً كي تلبي متطلبات هواة السيارات الفخمة، إذ توفر مقصورتها أعلى معايير الراحة والرفاهية، بينما تتمتع انطلاقتها بالانسيابية والأداء السلس، وذلك استناداً إلى تاريخ «أفياتور» العريق، من حيث جودة التصميم والتجهيز واللمسات النهائية.

الجزء الأمامي المعاد تصميمه من «أفياتور 2025» الجديدة يعطي انطباعاً أولياً قوياً، فشبكة «لينكون» المعروفة والتي شهدت تحديثاً شكلياً تمتد بسلاسة نحو مصابيح «ليد» الأمامية، التي أعيد تصميمها، ما يخلق مظهراً لافتاً. وعبر مظهرها الانسيابي الأنيق وعناصر التصميم الخارجي الحديثة تطرح «أفياتور» في أسواق المنطقة بفئتي تجهيز أساسيتين، هما ريزيرف وبريزيدنشال. ومع العرض الأشمل لمصابيح عالية خالية من الوهج وغطاء محرك حديث التصميم، وواجهة أمامية وعجلات أنيقة، تسهم التحسينات الجديدة في تعزيز الحضور الأنيق للسيارة. كما تضيف الإضاءة الحاضنة والخاصة بطرازات «لينكون» مستوى آخر من الرقي، فضلاً عن نجمة لينكون المضيئة على الشبكة الأمامية وشريط الإضاءة المتسلسلة، وتمنح هذه التحسينات «أفياتور» الجديدة حضوراً متألقاً سواء في الليل أو النهار.

وفي الداخل تستقبل الركاب مقصورة تجسد فخامة «لينكون»، من خلال سمات تصميم جديدة للعام 2025، تزخر بالرقي والهدوء. وتقدم المقاعد الجلدية الفاخرة والمتوفرة بمجموعة متنوعة من الألوان الغنية الراحة والفخامة للركاب، حيث يمكن للسائق والراكب الأمامي الاستمتاع برفاهية إضافية، توفرها مقاعد Perfect Position القابلة للتعديل، وفق 30 وضعية مختلفة مع ميزة التدليك المستمر Active Motion.

وتتيح المقصورة الفسيحة مساحة كبيرة للأرجل في كل من الصفوف الثلاثة، إضافة إلى مقاعد مدفأة وجيدة التهوية لكل من الصف الأول والثاني. وتأتي مع النسخة ريزيرف ذات المقاعد السبعة إمكانية طي وتحريك مقعد الصف الثاني كهربائياً، بينما تتميز النسخة بريزيدنشال ذات المقاعد الستة، بمقاعد «قيادة» مع وحدة تحكم كاملة بالكونسول الخلفي والسقف البانورامي، كما توفر مقاعد الصف الثالث المقسومة بنسبة 50/50 وذات التحكم الكهربائي بالطي PowerFold، سهولة تحميل البضائع، فهي مثالية لنقل الأمتعة الكبيرة.

«أفياتور 2025» مزودة بمحرك V6 ذي شاحن توربيني مزدوج تبلغ سعته 3.0 لترات، وتصل قوته إلى 400 حصان، فيما يبلغ عزم دورانه 563 نيوتن متر، وقد جرى وصله بسلاسة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ودفع رباعي دائم. وتسمح أوضاع القيادة الخمسة، وهي العادية والمحافظة والمندفعة والطرقات الزلقة والظروف العميقة، للسائقين بتعديل أداء «أفياتور» وفق تفضيلاتهم، ما يرضي رغبتهم في تجربة قيادة رياضية أكثر جاذبية مع ضمان التعامل الواثق في جميع ظروف القيادة.

ولمزيد من الراحة والرفاهية في الرحلات الطويلة توفر «أفياتور» نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام التعليق المتكيف Air Glide مع دخول ديناميكي أكثر انخفاضاً، ما يعزز جودة الركوب بشكل أكبر، ويوفر تجربة سلسة وخاضعة للتحكم وانسيابية.

وتم تجهيز أفياتور 2025 بمجموعة من التقنيات المتقدمة والمصممة لتحسين كل رحلة عبر تقليل ضغوط القيادة. كما تم الاهتمام بالمهام البسيطة من دون عناء حتى يتمكن الركاب من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم، في حين توفر تجربة لينكون الرقمية - بما فيها التوافق مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto – إمكانية التعديل المتقدم والرفاهية خلال الرحلة. وتوفر مجموعة الشاشة الملونة LCD قياس 12.4 بوصة واجهة رقمية جديدة وقابلة للتعديل وفق رغبات السائقين، بينما تعرض شاشة أمامية خالية من عوامل التشتيت معلومات القيادة الرئيسية على الزجاج الأمامي، ما يحافظ على تركيز السائق على الطريق أمامه.

ويجمع تصميم الشاشة المركزية الموسعة قياس 13.2 بوصة واجهة رقمية جديدة وخاصة لدى لينكون، ما يعزز تجربة المقصورة الذكية والشخصية، التي أصبحت تسمح لركاب الصف الثاني بتنظيم إعدادات الصوت الخاصة بهم بفضل شاشة التحكم بالصوت الجديدة في الخلفي، أما نظام الصوت ثلاثي الأبعاد Revel Ultima، المتوفر مع 28 مكبر صوت موضوعة بشكل استراتيجي، فيحول المقصورة إلى تجربة تشبه حفلات الموسيقى الجوالة، وهو معزز بإمكانات شحن محسنة، بما في ذلك منافذ USB في الصفوف الثلاثة، ولوحة شحن لاسلكية لاتصال خالٍ من التوتر طوال الرحلة.