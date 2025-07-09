تراجع مبيعات «بورشه» 6 % عالمياً و28 % في الصين بالنصف الأول

انخفضت مبيعات شركة «بورشه» عالمياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى ظروف السوق الصعبة والمنافسة الشديدة، التي تسببت في هبوط إيرادات السوق الصينية. وبحسب بيان صانعة السيارات الرياضية الفخمة الصادر، أمس، تراجعت مبيعات «بورشه» عالمياً بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 146.4 ألف سيارة، مع هبوط مبيعات السوق الصينية بنسبة 28%.

وعلى النقيض نمت مبيعات «بورشه» في أمريكا الشمالية - التي تعد أكبر أسواقها - بنسبة 10%، مدفوعة بتوافر المنتجات في السوق، ودعم الأسعار لتخفيف أثر الرسوم الجمركية على العملاء، بحسب «رويترز».

وذكرت الشركة الألمانية أن 36% من السيارات، التي تم تسليمها خلال الفترة كانت كهربائية، بزيادة قدرها 14.5% عن العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من كشف «مرسيدس-بنز» عن تراجع مبيعاتها من السيارات والشاحنات بنسبة 9% في الربع الثاني، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية.