«سوزوكي جمني 5 أبواب» الجديدة في الإمارات



أعلنت شركة الرستماني التجارية، عضو في مجموعة الرستماني، عن توفر سيارات «سوزوكي جمني 5 أبواب» موديل 2025 في الإمارات، لتضع معيارًا جديدًا في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، وتوفر لعشاق الاستكشاف تجربة قيادة مميزة تجمع بين القوة والتقنيات الحديثة والتصميم الأيقوني الذي تشتهر به جمني عالميًا.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولّد 101 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 130 نيوتن متراً عند 4000 دورة في الدقيقة، ما يمنحها أداءً ديناميكيًا وقوة كافية للتعامل مع أصعب الظروف في الطرق الوعرة. وتتوفر جمني 5 أبواب بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مع نظام دفع رباعي جزئي (ALLGRIP PRO) الذي يضمن ثباتًا وتحكمًا متميزين في جميع أنواع التضاريس.

وحرصت «سوزوكي» في «جمني 5 أبواب» الجديدة على الجمع بين حجم مدمج وراحة أكبر للمقصورة، حيث تأتي بأبعاد تبلغ 3,820 ملم طولًا، 1645 ملم عرضًا، و1720 ملم ارتفاعًا، مع خزان وقود سعة 40 لترًا يوفر مدىً ممتازًا للرحلات الطويلة. كما يساهم تصميم الأبواب الخمسة في تسهيل الدخول والخروج وإضافة راحة أكبر للركاب في المقاعد الخلفية.

وتتضمن السيارة نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام المكابح المانع للانزلاق ABS، إلى جانب وسائد هوائية ومثبت سرعة لتعزيز سلامة السائق والركاب. كما زودت بكاميرا خلفية لتسهيل ركن السيارة، ومصابيح زينون أمامية مزودة بخاصية التشغيل التلقائي للإضاءة، وإطارات قوية بقياس 195/80 R15 مع عجلات ألمنيوم تضيف لمسة رياضية مميزة.

وحرصت سوزوكي على توفير تجربة قيادة مريحة في جمني الجديدة من خلال تكييف هواء فعّال، ونظام صوتي رقمي DAB مع شاشة عرض متطورة، وميزة الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، لتلبية احتياجات السائقين العصريين الذين يقدّرون الاتصال والترفيه أثناء الرحلات.

وتتميز جمني الجديدة بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 6.3 لترات لكل 100 كم للنسخة اليدوية، و6.8 لترات لكل 100 كم للنسخة الأوتوماتيكية، مما يعكس التزام سوزوكي بتقديم سيارات فعالة وصديقة للبيئة دون المساومة على الأداء أو القدرات.