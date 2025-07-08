الرسوم الجمركية تخفض مبيعات «مرسيدس» 9 %

تراجعت مبيعات «مرسيدس بنز» خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المركبات وقطع الغيار.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن عدد السيارات والشاحنات التي تم تسليمها في الربع الثاني بلغ 547.1 ألف وحدة، بانخفاض 9% على أساس سنوي.

كما شهدت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل تراجعاً أكثر حدة بنسبة 18% لتسجل 41.9 ألف مركبة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات وحدة «مرسيدس» فقط تراجعت بنسبة 9% إلى 453.7 ألف سيارة، مع انخفاض في السوق الأمريكية بنسبة 14%، وهبوط في الصين بنسبة 19%. في المقابل، ارتفعت المبيعات في السوق الألمانية بنسبة 7%، كما سجلت مبيعات أوروبا نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال نفس الفترة.