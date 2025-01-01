«تسلا» تستدعي 77.5 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة في الإطارات

أعلنت شركة «تسلا» عن استدعاء نحو 77.65 ألف سيارة في الصين، لإصلاح البرمجيات المتعلقة بضغط الإطارات، ما قد يهدد بمخاطر تتعلق بالسلامة، بحسب بيان هيئة تنظيم السوق الصينية.

وقالت الهيئة: إن البرمجيات القديمة في عدد من مركبات «تسلا» صينية الصنع، قد تفشل في عرض ضغط الإطارات فور بدء تشغيل السيارة، وأغلب تلك المركبات من طراز «موديل واي» و«موديل 3».

كما تستدعي صانعة السيارات الأمريكية ثلاثاً وستين سيارة مستوردة من طرازي «موديل إس» و«موديل إكس» في الصين، بسبب مشكلات في الوسادة الهوائية الأمامية للسائق.

يأتي ذلك بعد عشرة أيام من إعلان «تسلا» استدعاء 700 ألف سيارة في الولايات المتحدة، إثر مشكلة في نظام مراقبة ضغط الإطارات، والذي قد لا يبقى مضاءً بين كل دورة قيادة وأخرى، ما يؤدي بدوره إلى عدم انتباه السائق لانخفاض ضغط الإطارات.

وتعد الصين سوقاً رئيساً وقاعدة إنتاج لشركة «تسلا»، في حين أنها مصدر للمنافسة المتزايدة من الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. وأعلنت «تسلا» عن انخفاض حاد في صافي الدخل في الربع الثاني من العام الجاري.