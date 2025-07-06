«فيراري» تستبدل طراز «روما» بالكوبيه الجديد «أمالفي»

كشفت شركة «فيراري» عن سيارتها الجديدة «فيراري أمالفي»، وهي كوبيه رياضية بمحرك V8 وسطي-أمامي 2+، تحل محل طراز «فيراري روما» ضمن تشكيلة سيارات علامة الحصان الجامح. وتعيد فيراري أمالفي تعريف مفهوم الرياضية المعاصرة من خلال المزج بين الأداء العالي، والتصميم الراقي، وتعدد الاستخدامات، ما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق القيادة الديناميكية دون التفريط بالراحة أو الأناقة.

ويقوم تصميم السيارة على فلسفة انسيابية وبسيطة، تتجلى في الكتل المنحوتة والأسطح النظيفة التي تعكس الحداثة والديناميكية. ويهيمن على الواجهة الأمامية مدخل هواء عريض وغطاء محرك طويل يخفي تحته محرك V8 توربيني بقوة 640 حصاناً. أما في الخلف، فيسهم الجناح النشط المدمج في تعزيز الثبات عند السرعات العالية، وتكتمل الملامح الرياضية الراقية بعجلات مصنوعة من سبائك الألمنيوم وتفاصيل من ألياف الكربون.

وفي المقصورة، يتبع التصميم أسلوب «المقصورة الثنائية» مع عجلة قيادة جديدة مزودة بأزرار فعلية وعودة زر التشغيل الشهير. ويوفر العرض المركزي المدمج وعناصر التحكم المريحة تفاعلاً بديهياً مع السيارة حتى أثناء القيادة الرياضية. وتعزز التفاصيل المصنوعة من ألياف الكربون والخياطة المتباينة من الشعور بالفخامة، فيما توفر المقاعد الخلفية ضمن التكوين 2+ مرونة إضافية سواء من حيث القدرة الاستيعابية أو إمكانية اصطحاب الأطفال.

أما بالنسبة لقلب سيارة فيراري أمالفي، فهو محرك V8 ثنائي التيربو مطور من عائلة F154 الحائزة على الجوائز، ويولد قوة 640 حصاناً بفضل تعديلات جديدة في نظام الشحن التوربيني. ويضمن ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات تغييرات سلسة وسريعة. وتتفوق السيارة بأدائها: من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثوانٍ، ومن صفر إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوانٍ، مع نسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.29 كج/حصان – لتكون الأفضل في فئتها.