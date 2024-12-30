بعد عام استثنائي.. ماذا يحمل 2025 لعملاق السيارات الكهربائية «تسلا»؟

في عام اتسم بإطلاق مُنتجات مهمة والدراما السياسية وتقلبات السوق، برزت شركة «تسلا» كواحدة من أكثر قصص الشركات جاذبية في عام 2024.

فقد شهدت الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية ارتفاعاً في أسهمها بأكثر من 73% تقريباً منذ بداية العام، لتستعيد قيمتها السوقية البالغة تريليون دولار وتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. كان أداء سهم الشركة ملحوظاً بشكل خاص في النصف الأخير من العام، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 90 % تقريباً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد أدى هذا الارتفاع الكبير إلى ارتفاع القيمة السوقية لشركة «تسلا» إلى حوالي 1.38 تريليون دولار، مع تداول الأسهم عند حوالي 430 دولاراً أمريكياً. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى التوقعات بأن إدارة ترامب ستخفف من لوائح القيادة الذاتية، وتسرع من مبادرات تسلا للسيارات ذاتية القيادة.

وتوسعت محفظة منتجات تسلا بشكل كبير في عام 2024، وتميزت بإطلاق سيارة سايبرتروك التي طال انتظارها في نوفمبر والكشف عن سيارتين جديدتين - سيارة الأجرة الآلية Cybercab وروبوفان - في أكتوبر. ومع ذلك، واجهت الشركة أيضاً بعض التحديات، حيث قامت بتخفيض القوى العاملة بنسبة 10 % في أبريل ونقل تأسيسها من ولاية ديلاوير إلى تكساس في يونيو. وحدثت انتكاسة كبيرة في ديسمبر عندما رفضت محكمة في ديلاوير حزمة أجور الرئيس التنفيذي إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار.

كان أحد أهم إنجازات شركة «تسلا» في عام 2024 هو اعتماد كبار صانعي السيارات على نطاق واسع لمعيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS)، مما جعل الشركة تستفيد من تدفق إيرادات جديدة في السنوات القادمة. بينما خسرت تسلا لفترة وجيزة مكانتها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية لصالح شركة «بي واي دي» في الربع الرابع من عام 2023، سرعان ما استعادت تسلا الصدارة في الربع الأول من عام 2024 واحتفلت بإنتاج سيارتها رقم ستة ملايين في مارس.

نظرة تفاؤلية

يحافظ المحللون ومراقبو الصناعة على نظرة متفائلة لمستقبل تسلا، حيث يتوقع ويدبوش أن تبلغ القيمة السوقية المحتملة للشركة 2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. تتضمن خارطة طريق الشركة الطموحة للمنتجات إطلاق الجيل التالي من سيارة رودستر، وطرح طراز Q بأسعار معقولة بسعر أقل من 30,000 دولار، والإنتاج الكامل لسيارة تسلا سيمي.

ومع ذلك، تواجه تسلا العديد من التحديات مع اقتراب عام 2025، حيث تهدد المنافسة المتزايدة من شركة BYD وغيرها من الشركات المصنعة هيمنتها على السوق، في حين تستمر المخاوف بشأن تأثير مواقف ماسك السياسية على المبيعات.

على الرغم من هذه التحديات، إلا أن تركيز الشركة المستمر على تكنولوجيا القيادة الذاتية وتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيق نظام التحكم الذاتي في جميع أنحاء الصناعة يشير إلى أن «تسلا» لا تزال في وضع جيد للنمو المستقبلي. ومع وجود أهداف سعرية تتراوح بين 515 دولاراً و650 دولاراً للسهم الواحد، يبدو أن وول ستريت تراهن على استمرار نجاح تسلا في إعادة تشكيل صناعة السيارات.