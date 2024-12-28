«إيليت القابضة» تفتتح في دبي أول صالة عرض لعلامة «جيتور» في الشرق الأوسط



أعلنت مجموعة «إيليت القابضة»، الشريك الحصري لعلامة «جيتور» في الإمارات، عن إنجاز جديد في شراكتها مع العلامة التجارية: الافتتاح الكبير لأول صالة عرض رائدة لعلامة جيتور في الشرق الأوسط، والتي تقع في قلب ديرة، دبي.

تم تصميم هذه الصالة المميزة لتوفير تجربة فاخرة وفريدة، ما يعكس التزام العلامة التجارية بالابتكار وجعل السيارات المتعددة الاستخدامات ذات المستوى العالمي في متناول عشاق «جيتور» في المنطقة.



تمثل صالة العرض الجديدة في ديرة خطوة رئيسية في توسع «جيتور» في الإمارات، حيث تعد الموقع الثالث للعلامة في الدولة، مع خطط لافتتاح المزيد من المواقع بحلول عام 2025، وتوفر الصالة مساحة راقية تمكن الزوار من استكشاف تشكيلة سيارات SUV الفاخرة من جيتور، والاستمتاع بخدمات مخصصة، تعكس تميز العلامة التجارية.



واحتفالاً بهذا الإطلاق كشفت «جيتور» عن الطراز الجديد كلياً X50، أول سيارة متعددة الاستخدامات مدمجة فاخرة من العلامة التجارية، والتي صُممت لتقديم مفهوم جديد لتجربة القيادة، ويتميز هذا الطراز بمجموعة من التقنيات المتقدمة، تصميم داخلي أنيق، ومساحة رحبة مع مقصورة عالية التقنية، ليصبح الخيار المفضل لعشاق المغامرات والعائلات.



بالإضافة إلى ذلك، مما يزيد من الحماس، قدمت «جيتور» عرضاً عن السيارة المرتقبة بشدة «جيتور T1»، وهي سيارة SUV عصرية مزودة بمحرك T2.0، ونظام دفع رباعي متطوّر. تجمع هذه السيارة بين محرك قوي وقدرات ديناميكية، مما يجسد روح الابتكار لدى العلامة التجارية، والتزامها بتصميم جاهز للمغامرة.



وقال جيسيكو غونسالفيس، المدير العام لـ«جيتور» الإمارات: «يمثل افتتاح هذه الصالة المميزة لحظة تاريخية كونها أول صالة عرض رائدة لـ«جيتور» في الشرق الأوسط، وهي لا تعرض فقط مجموعة سياراتنا المميزة، بل تتضمن مركز خدمة مرفقاً، لضمان تجربة ما بعد البيع بشكل سلس. ومع إطلاق الطراز الجديد كلياً 50X، والعرض الأولى للطراز 1 T، نواصل تحقيق رؤية العلامة التي تجمع بين الفخامة والابتكار بأسعار تنافسية. بقيادة مجموعة «إيليت القابضة»، تعزز «جيتور» وجودها في الإمارات فرصة للاستمتاع بسيارات تعيد تعريف مفهوم القيادة الراقية».