«بي واي دي سيل 7» في أسواق الإمارات

طرحت شركة «الفطيم للتنقل الكهربائي» الطراز الجديد من سيارة «بي واي دي سيل 7 دي إم آي» والتي تعتبر سيارة سيدان هجينة بتقنية الشحن المدمج.

تُمثّل هذه السيارة نقلة نوعية في قطاع السيارات بفضل ما تحتفي فيه من تناغم فريد بين الابتكار التكنولوجي والتصميم الأنيق والأداء المتفوّق. كما تُعتبر الأكبر حجماً في فئتها، حيث تجمع بكفاءة بين اقتصادية القيادة الكهربائية في التنقلات الحضرية وقدرة محركات البنزين على تلبية احتياجات الرحلات الطويلة، لتخلق تجربة قيادة استثنائية.

وتتمثل أبرز مميزات السيارة في الدمج الذكي بين الطاقة النظيفة للاستخدام اليومي والتوفير في استهلاك الوقود أثناء القيادة لمسافات بعيدة. كما أنها تضم بمواصفات فاخرة (مثل أنظمة الترفيه الذكية وتقنيات الأمان المتطورة). ترتقي هذه السيارة بسقف التوقعات للطرازات الكهربائية الهجينة الكهربائي من كونها مجرد حل عملي إلى خيار ملهِم يعكس التطور التكنولوجي والذوق الرفيع.

وبالنسبة لنظام الدفع، تأتي السيارة بتقنية Super DMi4.0: وتتمثل في دمج محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 129 حصاناً وعزم دوران 220 نيوتن متر مع محرك كهربائي بقوة 137 حصاناً وعزم دوران 231 نيوتن متر، لإنتاج قوة إجمالية 270 حصاناً مع 3 أوضاع قيادة (اقتصادي، عادي، رياضي).

كما تأتي السيارة ببطارية بسعة 17.6 كيلوواط / ساعة تتيح مدى كهربائي يصل إلى 75 كيلومتراً ومدى تشغيل شامل لأكثر من 800 كيلومتر (شحن كامل + تزويد بالوقود). وتتميز السيارة باستهلاك وقود منخفض يصل إلى 6.2 لترات لكل 100 كيلومتر.

أما بالنسبة للأداء فإن السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثوانٍ (الأسرع ضمن فئتها). أما فيما يخص ديناميكيات القيادة، تتضمن السيارة نظام تعليق McPherson مستقل (مزوَّد بخمس نقاط اتصال ميكانيكية) في المحورين الأمامي والخلفي، لتحقيق توازن مثالي بين الدقة في التحكّم بالسيارة والراحة الفائقة أثناء القيادة على مختلف التضاريس.

وتحتوي السيارة على العديد من أنظمة الأمان، من حيث نظام وسائد هوائية شامل يضم 13 وسادة هوائية (أمامية، جانبية، ستائرية، وأخرى للركبة). كذلك يوجد نظام DiPilot: يشمل مثبت سرعة تكيّفي، ونظام تنبيه الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام المكابح الطارئة التلقائية. أما هيكل السيارة فمصنوع من صلب عالي المقاومة بنسبة 73%.

وبالنسبة للتصميم الداخلي والراحة في السيارة، توجد مقصورة فاخرة بمقاعد جلدية فاخرة ومساحة داخلية رحبة وأرضية شبه مستوية. أما بالنسبة للتقنيات المدمجة، توجد شاشة وسائط متعددة قابلة للدوران قياس 15.6 بوصة تدعم «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، ونظام صوتي Dynaudio بـ 12 مكبّر صوت. كما أن الإضاءة الداخلية قابلة للتخصيص بـ 31 لوناً.

وبالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة، نجد تصميم كوبيه انسيابياً مع شبكة أمامية على شكل أمواج دون إطار، ومصابيح Deep Sea Eye، كما توجد أبواب بمقابض مخفية وإطارات متعددة الأسلاك لتحسين الديناميكية الهوائية. وتتميز السيارة بكفاءة الانسيابية الهوائية، حيث صُمِّمَتْ لتحقيق أعلى انسيابية هوائية مع مقاومةٍ منخفضة للرياح، من خلال ميزاتٍ مثل: مقابض الأبواب المخفية (المُدمجة في الهيكل) وعجلات السبائك المعدنية مُتعدِّدة التشعبات.

ونختم بالمواصفات الفنية، حيث تأتي السيارة بطول 4980 ملليمتراً وعرض 1890 ملليمتراً وارتفاع 1495 ملليمتراً، مع قاعدة العجلات 2900 ملليمتر (الأكبر في الفئة). ويتوفر في السيارة باب خلفي كهربائي ذكي عن طريق فتح وغلق الصندوق بلمسة قدم (عند وجود المفتاح على بُعد متر).