نظام جديد من «مرسيدس» يحاكي المحادثات البشرية

تواصل شركة «مرسيدس - بنز» الألمانية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرات نظامها «MBUX Voice Assistant»، والذي يحاكي مستويات المحادثات البشرية، وذلك من خلال خاصية جديدة مستندة إلى المعارف العامة.

ويمكن للخاصية الجديدة تقديم إجابات محدّثة للأسئلة القائمة على المعرفة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل هذه الخاصية على بدء عملية بحث عبر «مايكروسوفت بينج»، ثم تعمل على إنشاء إجابات باللغة الطبيعية باستخدام «تشات جي بي تي»، من خلال «مايكروسوفت أزور أوبن أيه آي سيرفس».

وكانت «مرسيدس - بنز» العام الماضي من أوائل شركات السيارات، التي قدمت «تشات جي بي تي»، ضمن برنامج تجريبي في الولايات المتحدة، وهي تعمل الآن على توفير هذه الخاصية في المركبات الإنتاجية لأول مرة.

وبفضل هذه الميزة في السيارة يمكن للمستخدمين طرح مختلف أنواع الأسئلة المتعلّقة بالمعرفة العامة - من الثقافة الشعبية إلى الجغرافيا والعلوم والصحة والتاريخ - والتحدث بسلاسة حول الموضوع المختار، للحصول على مزيد من المعلومات، كما أن النظام الذكي يتمتع بالقدرة على فهم سياق المحادثة، وهذا يعني أنه قادر على الإجابة عن أسئلة المتابعة لتوفير المزيد من المعلومات الإضافية، حتى لو استخدم المتحدّث كلمات مبهمة.

ولا يزال بإمكان العملاء استخدام «MBUX Voice Assistant» لطرح استفسارات، تتناول العديد من الموضوعات اليومية، مثل الطقس والأسهم والتقارير الإخبارية ونتائج الأحداث الرياضة.