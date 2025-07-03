«زيكر 001» تشعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية بالإمارات



شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات زيادة كبيرة في حدة المنافسة، بعد دخول الصانع الصيني الجديد والمتميز «زيكر»، الذي طرح أيقونته الجديدة «زيكر 001»، والتي تجمع بين التصميم الهندسي المذهل والتقنيات المتقدمة للغاية، لتمنح قائدها شعوراً بالرفاهية وروح المغامرة.

تأتي «زيكر 001» بنظام الدفع الرباعي الرائد ثنائي المحرك، يُمكّن السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.8 ثوانٍ فقط، ويمتاز المحرك بقوة 544 حصاناً في طرازي الدفع الرباعي الرائد والفاخر ثنائي المحرك.

وسجلت السيارة أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة «غينيس»، بما في ذلك أسرع انحراف لسيارة كهربائية بسرعة قصوى تبلغ 207.996 كيلو مترات في الساعة، وأسرع سيارة كهربائية في سباق التعرج في 49.05 ثانية.

أما بالنسبة لمدى قيادة البطارية فتأتي بمدى 580 كيلو متراً لطرازي الدفع الرباعي الرائد والفاخر ثنائي المحرك، ومدى قيادة 620 كيلو متراً لطراز الدفع الخلفي طويل المدى، وتتضمن السيارة 7 أنماط للقيادة تشمل: الرياضي، والاقتصادي، والرملي، والوعر، والراحة، وغيرها.

تأتي السيارة كذلك بتصميم فريد ومتميز مع مصابيح جمالية ستيريو بخرائط ضوئية: ومصفوفة ذكية، تضم أكثر من 600 عنصر LED تتكيف مع محيط قائد السيارة، ما يوفر رؤية أفضل ومظهراً أنيقاً، وتوجد كذلك أبواب شفط كهربائية صامتة، توفر تجربة قيادة سلسة وسهلة مع تصميم دون إطار بأربعة أبواب لمظهر رياضي وأنيق، وتوجد كذلك مقابض ناقل الحركة/ السرعات بحواف معدنية بارزة، أما بطانة السقف فتأتي من مخمل الألياف الدقيقة لشعور فاخر.

وإذا انتقلنا إلى نظام الصوت فنجده من «ياماها» مزوداً بـ 11 مكبر صوت عالي الجودة، ومضخم صوت لتجربة موسيقية غامرة. ويوجد سقف بانورامي زجاجي مقوس الشكل مع عزل حراري بنسبة تزيد على 82%، وعزل للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9%، وتوجد كذلك باقة Z (تصميم داخلي من قماش ألكانتارا رمادي وبرتقالي).

ويشمل نظام «زيكر» للقيادة المساعدة (ZAD)، وهو مساعدة ركن السيارة في الأمام والخلف، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام مساعدة تغيير المسار، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام التحكم في مركز المسار، ونظام كشف النقاط العمياء، وغيرها.

ويساعد نظام مراقبة القيادة (DAM) على تحذير السائقين في حال ظهور أي علامات تعب أو تشتت انتباه، وهو مصمم لضمان أقصى درجات السلامة مع تقنية رائدة في سلامة البطاريات، تُسهم في تقليل حالات الاحتراق التلقائي إلى الصفر، أما المكابح فهي شديدة القوة والمتانة تمكن السيارة من التوقف التام من سرعة 100 كيلومتر في الساعة حتى التوقف التام في مسافة 34.5 متراً فقط.

وتعد السيارة «زيكر 001» مقاومة للماء والتسرب، لضمان السلامة الشاملة، وهي حائزة تصنيف 5 نجوم من Euro NCAP، وهي أعلى نتيجة ممكنة من أحد أكثر تقييمات سلامة المستهلك احتراماً في العالم.

وتأتي السيارة كذلك بنظام تحكم ذكي بالمناخ ثلاثي المناطق، ومزود بنظام جودة الهواء «AQS» لتقييم ومراقبة جودة الهواء لجميع الركاب للاستمتاع بتجربة مريحة، أما المقاعد فتأتي كاملة الوظائف، وهي مزودة بتهوية وتدليك لمزيد من الراحة.

وهناك توصيلات ذكية بأربع شاشات، بما في ذلك شاشة عرض أمامية «HUD» مقاس 14.7 بوصة، وشاشة لمس مركزية عائمة مقاس 15.4 بوصة، وشاشة لمس متعددة الوظائف مقاس 5.7 بوصات للركاب الخلفيين، ولوحة عدادات عالية الدقة مقاس 8.8 بوصات، كذلك تتوفر إضاءة محيطية فاخرة بمنطقتين مع مجموعة من 12 لوناً.