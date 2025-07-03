15.3 % نمو مبيعات «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في النصف الأول



أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 15.3% في مبيعات سيارات «بي إم دبليو» مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة الراسخة للعلامة في المنطقة، مدفوعاً بالطلب المستمر على طرازاتها، وكفاءة شبكة وكلائها، واستثماراتها الاستراتيجية في الأسواق الرئيسة.

وتبقى دولة الإمارات السوق الأبرز في منطقة الشرق الأوسط لناحية المبيعات التي كان لعلامات «ميني» و«بي إم دبليو إم» و««بي إم دبليو موتوراد» حصة كبيرة منها، حيث سجّلت علامة السيارات الفاخرة زخماً ملحوظاً في مبيعات منتجاتها كافة، ولاسيما الطرازات عالية الأداء.

ورغم احتلال «بي إم دبليو» الفئة السابعة قمة طرازات «بي إم دبليو» الفاخرة، شهدت مبيعات «بي إم دبليو إكس 7» زيادة لافتة في الأشهر الستة الأولى من العام بلغت 18.6%. وسجّلت مبيعات «بي إم دبليو إم» زخماً كبيراً، حيث نمت بنسبة 31.6% في الفترة ذاتها. أما طرازات M عالية الأداء فقد شهدت بدورها نمواً استثنائياً بلغت نسبته 46%، مما يعكس إقبال العملاء الكبير في المنطقة على تجارب القيادة المتميزة وعالية الأداء.

إلى ذلك، سجّلت «بي إم دبليو» الفئة الخامسة أداءً قوياً أيضاً، حيث بلغت الزيادة الإجمالية في مبيعاتها منذ بداية العام وحتى يونيو 2025 الـ 23.8%، مما يعزز مكانتها كطراز أساسي ضمن مجموعة سيارات السيدان الفاخرة من «بي إم دبليو».

من جهة أخرى، حققت «بي إم دبليو» الشرق الأوسط نمواً استثنائياً في مبيعات الشركات والمبيعات الخاصة بزيادة بلغت 38.5% في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وشكّل مؤتمر «بي إم دبليو» الإقليمي لمبيعات الشركات الذي عُقد في سلطنة عُمان في الربع الثاني من هذا العام محطة مهمة بالنسبة إلى المنطقة، حيث مهّد الطريق لاستمرار نموّ الأعمال.

ومن جهتها، واصلت «ميني» مسارها التصاعدي، مسجّلةً نمواً بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبرزت «ميني كانتريمان» كالطراز الأكثر مبيعاً للعلامة، حيث استحوذ على 40% من حصة المبيعات الإجمالية، كما سجّلت طرازات «ميني JCW» الرياضية زيادة في المبيعات بلغت 63%، ما يشكّل 14% من إجمالي مبيعات «ميني».

وقال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، حافظنا على التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من محبّي «ميني» و«بي إم دبليو» و««بي إم دبليو موتوراد»، وواصلنا تقديم تجربة تليق بتوقعاتهم. وأنا سعيد بما حققناه من نمو لافت في مبيعات طرازات M، ولاسيما الفئات عالية الأداء، ما يعكس العلاقة المتينة التي تجمع عملاءنا بعلامتنا، خاصة عند الحديث عن سيارات مثل «إم 5» ومؤخراً «إم 5 تورينج» الجديدة. وبهذه المناسبة، أود أن أعرب عن بالغ امتناني لشركائنا من الوكلاء على تفانيهم، ولعملائنا على ثقتهم المستمرة، ونتطلع معاً إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي في النصف الثاني من عام 2025.