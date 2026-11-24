في تحول استراتيجي يعيد إلى الأذهان حقبة التعبئة الصناعية الكبرى خلال الحرب العالمية الثانية، كشفت تقارير إعلامية أمريكية حديثة عن تحركات مكثفة تقودها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لإدماج كبرى شركات صناعة السيارات في سلاسل الإمداد العسكرية، بهدف تسريع وتيرة إنتاج الطائرات المسيّرة على نطاق واسع وتلبية المتطلبات المتزايدة للجيوش الحديثة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن البنتاجون يجري محادثات أولية ومباشرة مع عملاقي صناعة السيارات في الولايات المتحدة، شركتي «جنرال موتورز» و«فورد»، إلى جانب مجموعة من الشركات الصناعية الأخرى، لبحث سبل الاستعانة بخطوط الإنتاج الضخمة وقدرات التصنيع المتطورة لديها لدعم الإنتاج الكمي للطائرات بدون طيار.

وبحسب تفاصيل التقرير، فإن التصور المطروح لأي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه ينص على أن تتولى شركات السيارات مهمة توريد المكونات الأساسية وقطع الغيار الحيوية إلى الشركات المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة.

وتشير المصادر إلى أن شركة «جنرال موتورز» تدرس بجدية إمكانية الدخول في تصنيع محركات الطائرات المسيّرة، وهي محركات قد تقترب في حجمها وقدرتها من تلك المستخدمة في معدات جز العشب الآلية أكثر من تشابهها مع محركات السيارات التقليدية، بينما تشمل قائمة المكونات الأخرى التي يطمح البنتاجون لتأمينها من قطاع السيارات أجهزة الاستشعار، وأنظمة الليدار، والمحركات الدقيقة.

ولم تقتصر مشاورات مسؤولي الدفاع الأمريكيين على الشركات الأمريكية فحسب، بل امتدت لتشمل اجتماعات مكثفة مع قيادات شركة «ماجنا إنترناشونال» الكندية العملاقة المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، فضلاً عن شركات تصنيع أخرى تنشط بعضها خارج قطاع المركبات التقليدي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يخطط فيه البنتاجون لشراء ملايين الطائرات المسيّرة خلال السنوات القليلة المقبلة، مقدراً حجم سوق المسيّرات العسكرية بنحو 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً. ويرى مخططو الدفاع في واشنطن أن شركات تصنيع المسيّرات الأمريكية الحالية، والتي يغلب عليها طابع الشركات الناشئة أو متوسطة الحجم، تفتقر إلى الطاقة الاستيعابية الصناعية اللازمة لتلبية هذا الطلب الهائل، ناهيك عن سعي الإدارة الأمريكية الحثيث لتقليص الاعتماد على المكونات صينية الصنع التي هيمنت على صناعة المسيّرات العالمية لأكثر من عقد.

ورغم الحوافز المالية الضخمة التي يلوّح بها البنتاجون، والتي تشمل توحيد القوة الشرائية عبر قيادة عسكرية جديدة أنشأها وزير الدفاع بيت هيجسيث لتعزيز حجم العقود وضمان ربحيتها، إلا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، ولم تسفر عن أي اتفاقات نهائية بعد.

وتواجه شركات السيارات معضلة الموازنة بين الفرص الاقتصادية والمخاطر التشغيلية؛ فبينما أبدت «جنرال موتورز» حماساً نسبياً لاستكشاف هذه الفرصة، تتعامل «فورد» بحذر أكبر نظراً لتفضيلها التاريخي الابتعاد عن تصنيع الأسلحة والاكتفاء بتوريد المركبات التي تتماشى مع خطوط إنتاجها التجارية، إلى جانب مخاوف تتعلق بهوامش الربح المحدودة، وتقلبات التمويل من الكونجرس، والمخاطر المتعلقة بالسمعة التجارية.

ولا يُعد هذا التوجه الأمريكي حالة معزولة، بل يمثل جزءاً من موجة عالمية أوسع بدأت ملامحها تتبلور بوضوح في أعقاب النزاعات الإقليمية والدولية الكبرى، ولا سيما تداعيات الحرب في إيران وتصاعد المواجهات في الشرق الأوسط وأوروبا. فقد كشفت العمليات العسكرية الحديثة، خصوصاً الهجمات المتبادلة التي اعتمدت بكثافة على أسراب الطائرات المسيّرة والصواريخ، عن استنزاف غير مسبوق في مخزونات الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لدى القوى الكبرى، حيث باتت بعض الذخائر تتطلب أكثر من أربعين أسبوعاً لإعادة تعويضها.

هذا الواقع الميداني دفع واشنطن وحلفاءها إلى استدعاء نموذج «ترسانة الديمقراطية» الذي أطلقه الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1941، حين تحولت مصانع السيارات في ديترويت إلى خطوط إنتاج للدبابات والطائرات الحربية.

وفي أبريل من العام الجاري، كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد عقدت اجتماعات موسعة مع كبار التنفيذيين في قطاع السيارات والطيران، بمن فيهم مسؤولو «جنرال موتورز» و«فورد» و«جنرال إلكتريك للطيران»، لتذليل العقبات البيروقراطية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للذخائر والمواد الحربية في ظل تداعيات الصراع مع إيران.

وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، تشهد القارة الأوروبية تحولاً مشابهاً مدفوعاً بسباق التسلح وارتفاع ميزانيات الدفاع إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع تباطؤ قطاع السيارات الأوروبي وتراجع صادراته بفعل الرسوم الجمركية والمنافسة العالمية.

ففي ألمانيا، التي رفعت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 24 % لتصل إلى نحو 114 مليار دولار، برزت شركات الصناعات الدفاعية كطوق نجاة للمصانع المدنية المتعثرة؛ حيث أعلنت شركة «راينميتال» الدفاعية عن صفقات بمليارات الدولارات لتوريد المسيّرات والأنظمة القتالية الحديثة، في حين تحركت مجموعة «كيه إن دي إس» المتخصصة في صناعة الدبابات للاستحواذ على مصانع تابعة لشركات النقل والقطارات مثل «ألستوم» في شرق ألمانيا للحفاظ على مئات الوظائف وتحويلها لخدمة المجهود الدفاعي.

كما تتجه شركات أوروبية عريقة في صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، مستفيدة من فائض الطاقة الإنتاجية لديها لتلبية عقود التصنيع العسكري ذات الهوامش الربحية المستقرة.

وفي أقصى الشرق، تسير اليابان على النهج ذاته ضمن أكبر عملية تحديث عسكري تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتعمل الحكومة اليابانية على دمج مورّدي قطاع السيارات المحليين بشكل متسارع في منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية. وتشير التقارير الصناعية إلى أن شركات يابانية متخصصة في مكونات السيارات الدقيقة بدأت بالفعل في جني ثمار هذا التحول؛ فعلى سبيل المثال، باتت شركة «أستر» اليابانية، التي تزود شركة الدفاع الأمريكية الناشئة «أندوريل» بالمحركات الكهربائية المخصصة للطائرات المسيّرة، تحقق نحو 10 % من إجمالي إيراداتها من العقود الدفاعية.

ويعكس هذا التوجه إدراك طوكيو وواشنطن وحلفائهما أن التفوق العسكري في حروب المستقبل لن يُحسم فقط بنوعية الأسلحة المتطورة، بل بالقدرة الصناعية على إنتاجها بأعداد ضخمة وتكلفة منخفضة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون الاستعانة بالبنية التحتية العملاقة لصناعة السيارات العالمية.

إن تلاقي الأزمات الجيوسياسية، من تداعيات حرب إيران إلى التوترات في شرق أوروبا والمحيط الهادئ، مع التحولات الاقتصادية التي يمر بها قطاع السيارات العالمي، يفرض واقعاً صناعياً جديداً تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين الإنتاج المدني والتصنيع العسكري.

فبينما تبحث شركات السيارات عن مصادر نمو بديلة لتعويض تكاليف التحول الباهظة نحو المركبات الكهربائية وتقلبات الأسواق التجارية، تجد وزارات الدفاع في هذه الشركات الشريك الصناعي الوحيد القادر على تحويل التصاميم الهندسية للطائرات المسيّرة إلى خطوط إنتاج متدفقة تلبي متطلبات الحروب الاستنزافية الحديثة.