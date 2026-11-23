أقيمت النسخة السادسة من مهرجان «رموز بورشه» خلال عطلة نهاية الأسبوع في موقعها الجديد «ذا سكوير» بمنطقة ند الشبا في دبي، وشهدت مجموعة من اللحظات المميزة، أبرزها الكشف عن سيارة تجريبية جديدة واستثنائية. واستمتع مالكو سيارات بورشه وعشاقها والعائلات بتجارب متنوعة تحتفي بالسيارات والفن والثقافة، في مهرجان استعرض مسيرة بورشه التاريخية وتطلعاتها للمستقبل.

وكان الانتقال إلى الموقع الجديد بداية مرحلة جديدة في مسيرة المهرجان، الذي يعد أكبر مهرجان للسيارات في المنطقة وأحد أكبر تجمعات بورشه على مستوى العالم. شارك في المهرجان أكثر من 1000 سيارة بورشه توزعت بين مساحات العرض المختارة بعناية ومواقف السيارات المخصصة لأعضاء مجتمع بورشه، فيما استقطبت الفعالية التي استمرت يومين أكثر من 30000 زائر من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: كانت نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ مهرجان رموز بورشه، سواء من حيث عدد السيارات والزوار والفنانين ومنافذ المأكولات والمشروبات أو مساحة موقع الفعالية التي تجاوزت جميع النسخ السابقة. وأضاف: كانت لحظة الكشف عن سيارة ميشن S على المنصة، بما صاحبها من أجواء استثنائية وتفاعل جماهيري، تجربة لا تُنسى.

وكان العرض الإقليمي الأول لسيارة ميشن S من أبرز لحظات المهرجان. فبعد الكشف عنها في نيويورك خلال أكتوبر الماضي، وصلت السيارة التجريبية إلى دبي لتقدم لمحة عن رؤية بورشه لسيارة رياضية فائقة بمحرك في الوسط، تنتمي إلى فئة أعلى من 911، وتكشف عن ملامح تطور هوية التصميم لدى الشركة.

وأتيحت للزوار أيضاً فرصة مشاهدة السيارات التاريخية التي أسهمت في تشكيل هذه الرؤية، ومنها 911 GT1 التي استُلهم منها التصميم المنخفض للمقدمة، و959 التي ألهمت خط السقف الممتد أسفل الجناح الخلفي، و928 التي استُوحي منها التصميم المميز للعجلات الذي يشبه قرص الهاتف القديم. ومن خلال عرض هذه السيارات إلى جانب ميشن S، استطاع عشاق بورشه من مختلف الأجيال التعرف إلى تطور الأفكار التصميمية على مر السنين، والنظر إلى ما هو أبعد من الخطوط الخارجية المألوفة للطرازات.

وأضفى الاحتفال بمرور 75 عاماً على مشاركة بورشه في رياضة السيارات طابعاً خاصاً على عروض المهرجان، مع وصول أربع سيارات سباق من متحف بورشه في شتوتغارت-زوفنهاوزن، هي 550 A سبايدر و917 KH كوبيه و911 GT1-98 وسيارة بورشه Typ 804 للفورمولا 1. وعكست هذه المجموعة مراحل مختلفة من تاريخ المنافسات، بدءاً من سيارة سبايدر المدمجة خفيفة الوزن وصولاً إلى سيارات سباقات التحمل الشهيرة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي. واستحضرت سيارة 804 أيضاً ذكرى الانتصار الذي حققه دان جورني بها في سباق جائزة فرنسا الكبرى عام 1962.

بدأت إحدى أبرز قصص المهرجان في أبوظبي، حيث تصدرت سيارة شرطة بورشه 924 لعام 1979، بعد ترميمها، موكباً ضم مالكي سيارات بورشه وعشاقها في طريقهم إلى دبي. واجتمع المشاركون، بمن فيهم أعضاء مجتمع بورشه للسيارات الكلاسيكية في الإمارات، في حلبة مرسى ياس لإتمام لفة احتفالية قبل مواصلة الرحلة إلى موقع المهرجان.

وقبل نحو خمسة عقود، كانت سيارة 924 ضمن موكب الشرطة الذي رافق الملكة إليزابيث الثانية الراحلة والأمير فيليب خلال زيارتهما الأولى إلى دولة الإمارات. وأعاد مركز بورشه أبوظبي والعين، التابع لمجموعة علي وأولاده القابضة، ترميم السيارة، لتعود إلى الظهور أمام الجمهور بدور يذكّر بمهمتها الأصلية في قيادة المواكب. كما أضفت مشاركتها طابعاً محلياً على احتفالات المهرجان بمرور 50 عاماً على إطلاق طرازات بورشه المزودة بنظام «ترانساكسل» (transaxle). وكان طرح سيارة 924 عام 1976 بداية مرحلة جديدة في عالم هندسة السيارات، مع اعتماد محرك في المقدمة وناقل حركة في الخلف.

ورأى الفريق الذي أشرف على ترميم السيارة في المشروع فرصة للحفاظ على جزء من التاريخ المشترك بين بورشه ودولة الإمارات. ومن المقرر أن تنتقل إلى متحف المقطع في أبوظبي بعد مشاركتها في المهرجان.

وشكّلت سيارة بورشه 911 توربو S سدو إحدى أبرز المشاركات التي احتفت بالتراث الخليجي خلال المهرجان، في أول ظهور لها خارج الكويت. وطُوّر هذا الإصدار الخاص احتفالاً بمرور 70 عاماً على انطلاق أعمال بورشه في الكويت، ويقتصر إنتاجه على 20 سيارة خُصصت جميعها للسوق الكويتي. ويستوحي تصميم السيارة تفاصيله من فن حياكة السدو التقليدي، أحد أبرز الفنون التراثية في الكويت، الذي يتميز بزخارفه الهندسية وأنماطه المتكررة وتباين ألوانه. وأسهمت جمعية السدو، التي تُعنى بالحفاظ على هذا التراث وتوثيقه والتعريف به، في تطوير التصميم من خلال تقديم المراجع والصور والمعلومات الثقافية التي ساعدت فريق بورشه على فهم أصول هذا الفن وتفاصيله المميزة. واستلهم المصممون هذه العناصر لتقديم سيارة رياضية حديثة تجمع بين الهوية الثقافية الكويتية والدقة والمهارة التي يتميز بها قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب.