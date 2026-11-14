عرض «إكسيد ET8» خلال معرض دبي الدولي للمركبات الكهربائية

أعلنت شركة «الغرير للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «إكسيد» في دولة الإمارات، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، والذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم تسليط الضوء على سيارة «إكسيد ET8»، وتعريف الزوار بتقنية موسع المدى المتطورة من «إكسيد»، واستعراض رؤية العلامة التجارية في مجال التنقل الكهربائي.

وتصدّرت السيارة، المزودة بتقنية موسع المدى، منصة العرض في أول ظهور علني لها في الإمارات.

وتعتمد المركبة على محرك كهربائي لدفع العجلات، بينما يعمل محرك داخلي مخصص لتوسيع المدى على توليد الكهرباء لدعم البطارية وزيادة المسافة الإجمالية التي يمكن للمركبة قطعها.

وعلى عكس السيارات الهجينة التقليدية، لا يدفع المحرك العجلات بشكل مباشر، بل يحافظ النظام على الدفع الكهربائي مع توفير مصدر إضافي للطاقة الكهربائية عند الحاجة.

كما تتيح المركبة خيار الشحن الخارجي، ما يمنح السائقين مرونة وراحة بال أكبر.

وتجمع السيارة، المزودة بتقنية موسع المدى بين التقنيات المتقدمة والأداء المتفوق، حيث يتميز محركها المخصص لتوسيع المدى بكفاءة حرارية تبلغ 44.5%، ويولد نحو 3.4 كيلوواط ساعة من الكهرباء لكل لتر من الوقود.

وتوفر السيارة قوة إجمالية تبلغ 469 حصاناً عبر نظام الدفع الكلي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 5.4 ثوانٍ، مع تقديم مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,100 كم وفقاً لدورة اختبار المركبات الخفيفة الموحدة عالمياً «WLTC».

وإلى جانب منظومة الدفع، صُممت مقصورة السيارة لتوفير أعلى مستويات الراحة خلال الرحلات الطويلة، حيث تم تزويد مقاعد الصفين الأول والثاني بنظام تدليك هوائي بـ 10 نقاط يعتمد على وسائد خاصة لتوفير تدليك أكثر راحة مقارنة بالأسطوانات الميكانيكية التقليدية، إضافة إلى نظام تهوية بثلاثة مستويات في الصفين الأول والثاني، وخيار «Bed Mode» الذي يسمح بإمالة المقاعد الأمامية بالكامل لتوفير مساحة استرخاء بطول 1.8 متر.

وتحتوي الواجهة الأمامية للمقصورة على شاشة مدمجة فائقة العرض مقاس 30 بوصة تجمع بين نظام المعلومات والترفيه والواجهة الرقمية للمركبة.

كما تضم المقصورة التي تتسع لستة ركاب ثلاجة بسعة 9.2 لتر تصل درجة التبريد فيها إلى -18 درجة مئوية، ودرجة التسخين إلى 50 درجة مئوية، في حين يحظى ركاب الصف الثاني بميزة «Zero Gravity Mode» في المقعد الأيمن والذي يمكن إمالته حتى 113 درجة.

ويجسد طراز «ET8» النهج المتطور لشركة «إكسيد» في تصنيع السيارات الكهربائية، انطلاقاً من إدراكها أهمية الحلول التقنية المختلفة في مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة.

ووفرت مشاركتها في اامعرض أول فرصة للجمهور في الإمارات للتعرف على الطراز عن قرب واكتشاف تقنية موسع المدى من «إكسيد» باعتبارها إحدى أبرز التقنيات التي ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي.

وتواصل شركة «الغرير للسيارات» من خلال مشاركتها في هذا الحدث رفد السوق الإماراتية بأحدث التقنيات في مجال التنقل، وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن قرب على الابتكارات التي تشكل مستقبل القطاع.

وبصفتها الوكيل الحصري لسيارات «إكسيد» في الدولة، تواصل الشركة تركيز جهودها على تعزيز حضور العلامة التجارية محلياً، والتعريف بمجموعة مركباتها وتقنياتها أمام العملاء في مختلف أنحاء الإمارات.