«ألفا روميو» تعزز حضورها في دبي لـ«جوليا كوادريفوليو»

تواصل شركة «ألفا روميو» الإيطالية ترسيخ حضورها في عالم السيارات الرياضية الفاخرة في إمارة دبي، من خلال طراز «جوليا كوادريفوليو 2025»، والذي يجسد فلسفة العلامة القائمة على المزج بين التصميم الإيطالي الجريء، والقوة الميكانيكية، ومتعة القيادة، في سيارة سيدان رياضية تستهدف عشاق الأداء العالي الذين لا يرغبون في التضحية بالفخامة والراحة اليومية.

وتدخل السيارة المنافسة بمحرك قوي من ست أسطوانات، يولد 510 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، في توليفة تمنحها شخصية رياضية مميزة، وتجعلها واحدة من أبرز الطرازات عالية الأداء ضمن عائلة «ألفا روميو».

ويشكل المحرك القلب النابض للسيارة، إذ تبلغ سعته 2.9 لتر، ويأتي بتصميم V6، ما يمنح السائق استجابة قوية وقدرة على التسارع، خصوصاً عند القيادة الرياضية. ويساعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات على تحقيق التوازن بين الأداء العالي وسلاسة التنقل داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وتعكس أرقام القوة والعزم توجه «ألفا روميو» نحو تقديم تجربة قيادة تجمع بين الطابع الرياضي والقدرة على الاستخدام اليومي، مع المحافظة على الهوية الإيطالية التي اشتهرت بها سيارات العلامة.

وتتميز «جوليا كوادريفوليو» بهيكل سيدان رياضي يجمع الخطوط الانسيابية والتفاصيل الهجومية، مع مصابيح أمامية بتقنية Full-LED Adaptive Matrix، التي توفر إضاءة متكيفة مع ظروف القيادة.

وتضم التجهيزات الخارجية مكابح ذات ملاقط ملونة وعجلات رياضية داكنة، فيما يتيح ملف المواصفات ستة ألوان خارجية، هي الأسود فولكانو، والأحمر ألفا، والأبيض ألفا، والأخضر مونتريال، والأزرق ميزانو، والرمادي فيزوفيو.

وفي الداخل، تقدم السيارة مقصورة تجمع الطابع الرياضي والفخامة، مع مقاعد مكسوة بالجلد الأسود وخياطة رمادية، إلى جانب استخدام ألياف الكربون المصنوعة يدوياً في التشطيبات الداخلية.

وتتضمن التجهيزات عجلة قيادة خاصة بفئة «كوادريفوليو»، وشاشة لمس ملونة بقياس 8.8 بوصات، ونظاماً صوتياً من «هارمان كاردون» يضم 14 مكبر صوت ومضخم صوت جهيراً، ما يعزز التجربة الترفيهية داخل المقصورة.

كما تدعم السيارة نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بما يوفر خيارات اتصال وترفيه تلائم احتياجات السائق والركاب.

ولا تقتصر التجهيزات على الأداء الرياضي، إذ تتضمن السيارة مجموعة من تقنيات مساعدة القيادة، من أبرزها مثبت السرعة المتكيف، ونظام المساعدة على البقاء داخل المسار، والمصابيح الأمامية المتكيفة.

وتسهم هذه الأنظمة في تحسين راحة القيادة ودعم السائق أثناء الرحلات الطويلة والتنقل اليومي، مع بقاء مسؤولية التحكم بالمركبة ومراقبة الطريق على عاتقه.

وبالنظر إلى القوة الكبيرة للمحرك، يبلغ متوسط استهلاك الوقود المجمع 11.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وفق البيانات الفنية المرفقة، وهو ما يعكس طبيعة السيارة الرياضية التي تمنح الأداء أولوية واضحة. وقد يختلف الاستهلاك الفعلي تبعاً لأسلوب القيادة والازدحام وظروف الطريق.