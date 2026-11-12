دبي تعزز ريادتها في التنقل المستدام بمشاركة 18 ألف متخصص وزائر

اختتم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 18 ألف متخصص وزائر، بعد ثلاثة أيام من النقاشات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي والذكي، وتعزز التحول نحو منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة، في تأكيد جديد على مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير حلول التنقل المستقبلي واستقطاب الاستثمارات والشركات المتخصصة.



وأقيم الحدث، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام»، مستقطباً مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتقنيات الشحن السريع، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقل الجوي والبحري.



وركزت أعمال اليوم الختامي على مستقبل المدن الكهربائية، وتطوير البنية التحتية للشحن، وتكامل شبكات الطاقة مع أنظمة النقل والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأساطيل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما ناقش المشاركون التوسع في محطات الشحن فائق السرعة، وتقنيات تبادل الطاقة بين المركبات والشبكات الكهربائية، والاستفادة من بطاريات السيارات في تخزين الكهرباء وإعادتها إلى الشبكة عند الحاجة، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة.



وتناولت الجلسات كذلك دور التحليلات التنبؤية وأنظمة الاتصالات في إدارة أساطيل المركبات الحضرية، واستعرضت تجارب الأسواق العالمية، ولا سيما الهند، في تطوير نماذج استثمار وأعمال قابلة للتوسع في قطاع المركبات الكهربائية.

كما امتدت النقاشات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمركبات المتصلة رقمياً، وحلول النقل والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات، والابتكارات الهندسية في تخزين الطاقة وتعزيز السلامة والاعتمادية.



وشملت الموضوعات مستقبل الطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرات المسيّرة لنقل البضائع، ومتطلبات تطوير مرافق الشحن في المطارات، وفرص التكامل بين وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية، بما يعكس اتساع مفهوم التنقل المستقبلي ليشمل منظومة متكاملة تتجاوز المركبات الكهربائية إلى مختلف وسائل النقل.



وأكد داوود الشيزاوي، رئيس المعرض والمؤتمر، أن الحدث يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتكنولوجية والمستثمرين، مشيراً إلى أن مستقبل التنقل لا يرتبط بتطوير المركبات الكهربائية وحدها، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية للشحن والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية.



وأضاف أن تنوع المشاركات والنقاشات يعكس التحولات المتسارعة في صناعة التنقل عالمياً، مؤكداً أن استثمارات دبي في البنية التحتية الذكية والتقنيات المتقدمة توفر بيئة جاذبة للشركات العالمية، وتدعم تطوير حلول مبتكرة تسهم في تسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.



شراكات

وفي خطوة لتعزيز التعاون في القطاع، وقعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) مذكرة تفاهم مع شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة لمعرض «EV World»، بهدف توسيع الشراكة والترويج لحلول التنقل الكهربائي وتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف فرص مشاركة الشركة في الجلسات الحوارية والعروض التقنية والبرنامج المعرفي للمعرض.



وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة (UAEV)، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية بقطاع التنقل الكهربائي، وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التي تدعم تطوره، مشيراً إلى التطلع لتوسيع مشاركة الشركاء وتسليط الضوء على التقنيات التي تسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي.

ومن المقرر إقامة الدورة المقبلة من المعرض في نوفمبر 2027 بمركز دبي التجاري العالمي.



ظهور أول

وشهد المعرض الظهور الأول لسيارة «سكاي نوماد» الهجينة في السوق الإماراتية، عقب إطلاقها عالمياً في بكين قبل نحو شهر.

وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة «قرقاش برايم»، إن اختيار المعرض للكشف عن السيارة يعكس توافقها مع توجهات الحدث، مشيراً إلى أنها تتوافر بثلاثة خيارات تشمل نسختين بخمسة وسبعة مقاعد، ونسخة مخصصة للتخييم تضم خيمة قابلة للفتح من سقف السيارة.



وأوضح أن النظام الهجين يجمع بين محرك الوقود والنظام الكهربائي، بما يوفر استهلاكاً اقتصادياً ومرونة أكبر في الرحلات الطويلة، ويقدم خياراً مناسباً للراغبين في الانتقال التدريجي نحو المركبات الكهربائية.



وتأتي استضافة دبي للحدث في إطار جهودها لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، ودعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى الوصول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.