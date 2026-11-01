«شاومي» تسلّم 50 ألف سيارة كهربائية في أكتوبر وتستهدف 550 ألفاً خلال 2026

حققت شركة «شاومي» الصينية قفزة في مبيعاتها من السيارات الكهربائية، بعدما تجاوزت عمليات تسليمها 50 ألف سيارة خلال أكتوبر 2026، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، في مؤشر على تسارع نمو نشاطها في قطاع السيارات، وتعزيز حضورها خارج مجال الإلكترونيات والهواتف الذكية.

وقالت الشركة، في بيان صدر الأحد: إن تسليمات أكتوبر تجاوزت 50 ألف وحدة، مواصلة مسار النمو للشهر الثالث على التوالي، بعدما تخطت 30 ألف سيارة في أغسطس، ثم تجاوزت 40 ألفاً في سبتمبر. وتعكس هذه الزيادة المتتابعة توسع قدرات الشركة الإنتاجية وتحسن وتيرة وصول السيارات إلى العملاء.

وبلغ إجمالي تسليمات «شاومي» نحو 336 ألف سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتنجز بذلك قرابة 61 % من مستهدفها السنوي البالغ 550 ألف سيارة، وهو الهدف الذي يعكس طموح الشركة لتعزيز موقعها بين اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية الصينية.

وتواجه الشركة اختباراً مهماً خلال الشهرين الأخيرين من العام، إذ يتعين عليها تسليم نحو 214 ألف سيارة في نوفمبر وديسمبر لتحقيق هدفها السنوي، بمتوسط يقارب 107 آلاف سيارة شهرياً. ويعني ذلك مضاعفة وتيرة التسليم المسجلة في أكتوبر بأكثر من مرتين، ما يضع قدراتها الإنتاجية وسلاسل التوريد أمام اختبار حقيقي.

وتكتسب نتائج أكتوبر أهمية إضافية في ظل المنافسة الحادة في سوق السيارات الكهربائية بالصين، حيث تتسابق الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع حصصها السوقية، مع تقديم طرازات جديدة وتطوير التقنيات والخدمات المرتبطة بالسيارات الذكية.

ويمثل قطاع السيارات الكهربائية أحد أبرز مسارات التوسع الاستراتيجي لـ«شاومي»، التي تسعى إلى توظيف خبراتها في الإلكترونيات والبرمجيات لبناء نشاط جديد قادر على تنويع مصادر إيراداتها. ويظل بلوغ مستهدف 2026 مرهوناً بقدرتها على تحقيق قفزة استثنائية في الإنتاج والتسليم خلال الفترة المتبقية من العام.