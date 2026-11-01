نمو مبيعات «تاتا موتورز» 23% والسيارات الكهربائية تقفز 75%

سجلت شركة «تاتا موتورز» الهندية نمواً بنسبة 23% في مبيعات سيارات الركاب خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى 75 ألفاً و426 سيارة في الأسواق المحلية والدولية، مقارنة بـ61 ألفاً و295 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مدعومة بارتفاع الطلب في السوق الهندية وتسارع مبيعات السيارات الكهربائية.

وأظهرت بيانات الشركة أن مبيعاتها المحلية بلغت 73 ألفاً و894 سيارة، بزيادة 21% على أساس سنوي، مقابل 1532 سيارة في الأسواق الدولية، مقارنة بـ161 سيارة خلال أكتوبر 2025، بنمو لافت بلغ 852%.

ورغم القفزة الكبيرة في المبيعات الخارجية، فإنها لا تزال تمثل نحو 2% فقط من إجمالي المبيعات، مقابل قرابة 98% للسوق الهندية، ما يؤكد استمرار اعتماد الشركة بصورة رئيسية على الطلب المحلي.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، ارتفعت المبيعات المحلية والدولية بنسبة 75% لتصل إلى 16 ألفاً و244 سيارة، مقارنة بـ9286 سيارة في أكتوبر من العام الماضي. وبذلك تجاوز نمو هذا القطاع معدل الزيادة في إجمالي مبيعات سيارات الركاب، ليشكل نحو 21.5% من إجمالي السيارات المبيعة خلال الشهر.

وتعكس النتائج تسارعاً في نمو نشاط السيارات الكهربائية بالتزامن مع توسع مبيعات الشركة الإجمالية، في حين تظل السوق الهندية المحرك الأساسي لأدائها، رغم النمو القوي المسجل في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه النتائج وسط منافسة متزايدة في سوق السيارات الهندية، مع توسع الشركات في طرح الطرازات الكهربائية وتعزيز حضورها في سوق المركبات منخفضة الانبعاثات. غير أن بيانات أكتوبر لا تقدم تفاصيل كافية لتحديد أثر الأسعار أو المنافسة في نمو المبيعات، أو قياس مدى استدامة الزيادة المسجلة في الطلب على السيارات الكهربائية.