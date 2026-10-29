قبل الصين.. «بي واي دي» تختار دبي للكشف العالمي عن أفخم سياراتها «يانغوانغ ألتيور»

تستعد العلامة الصينية الفاخرة «يانغوانغ» (Yangwang)، التابعة لمجموعة «بي واي دي» (BYD)، للكشف عالمياً عن سيارتها الرائدة الجديدة «ألتيور» (Altior) في دبي مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات فائقة الفخامة انطلاقاً من الإمارات، بدلاً من الصين، التي تمثل السوق الأم للمجموعة.

ومن المتوقع أن تشكل السيارة الجديدة، التي عُرفت سابقاً بالرمز «HU»، إضافة إلى فئة السيارات الفاخرة المخصصة لكبار العملاء، مع تصميم يركز على الرحابة الداخلية والتجهيزات المتقدمة. وتحمل السيارة اسم «دينغياو» (Dingyao) في السوق الصينية، في حين تشير التقديرات إلى أن سعرها قد يبلغ نحو مليوني يوان، نحو 300 ألف دولار (1.1 مليون درهم) ، لتصبح أغلى طرازات «بي واي دي» حتى الآن.

وتكتسب خطوة الكشف في دبي أهمية خاصة في ظل تنامي حضور العلامات الصينية في الفئات العليا من سوق السيارات، وسعيها إلى منافسة الأسماء التقليدية في قطاع السيارات الفاخرة، من خلال الجمع بين التصميم المميز والتقنيات المتقدمة وأنظمة القيادة الكهربائية.

تصميم رحب ومنافسة في الفئة العليا

وتتميز «ألتيور» بتصميم صالون فاخر وأبواب تفتح في اتجاهين متعاكسين، في حين يبلغ طولها، وفقاً لتقارير إعلامية صينية، نحو 5.5 أمتار، مع قاعدة عجلات تتجاوز 3350 مليمتراً، ما يوفر مساحة إضافية للمقصورة، خصوصاً في المقاعد الخلفية.

وتضع هذه الأبعاد السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات فاخرة مثل «رولز رويس غوست»، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن «ألتيور» أقصر بنحو 46 مليمتراً من الطراز البريطاني، لكنها تتمتع بقاعدة عجلات أطول، وهو ما قد يمنحها ميزة في المساحة الداخلية، خصوصاً للعملاء الذين يعتمدون على سائقين شخصيين. كما تتجاوز أبعادها، بحسب التقارير، أبعاد منافستها الصينية «مايكسترو S800» المرتبطة بمجموعة «هواوي».

وتكشف الصور التشويقية عن واجهة أمامية تستلهم تفاصيلها من الأوعية البرونزية الصينية القديمة المعروفة باسم «دينغ»، في تصميم قريب من هوية طراز «يانغوانغ U8»، إلى جانب غطاء محرك طويل وعجلات كروم كبيرة ومستشعر ليدار مثبت على السقف.

تقنيات متقدمة وسعر في الفئة فائقة الفخامة

وعلى المستوى التقني، لم تعلن الشركة بعد جميع تفاصيل منظومة الدفع، لكن التوقعات تشير إلى احتمال اعتماد نظام المحركات الكهربائية الأربعة «e4»، إلى جانب نظام التحكم النشط في هيكل السيارة والتعليق «DiSus»، المستخدم ضمن التقنيات المتقدمة التي تطورها المجموعة. ولم تؤكد الشركة رسمياً حتى الآن المواصفات النهائية للسيارة أو جميع تفاصيل تجهيزاتها.

ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى نحو مليوني يوان، وفق تقديرات وسائل إعلام صينية، لتتجاوز بذلك مستويات التسعير المعتادة لطرازات «بي واي دي»، وتدخل شريحة سعرية تنافس فيها السيارات الفاخرة ذات الإنتاج المحدود والتجهيزات المتقدمة.

ويعكس هذا التسعير توجه «يانغوانغ» إلى ترسيخ موقعها بوصفها العلامة الأعلى ضمن منظومة «بي واي دي»، مستفيدة من قدرات المجموعة في تطوير البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية، مع التركيز على العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا.

الإمارات في صدارة الأسواق المستهدفة

وتعزز السيارة الجديدة حضور «يانغوانغ» في الإمارات، حيث تتوفر سيارة «U8» عبر وكيلها المحلي، كما انضمت إلى أسطول شرطة دبي. ويمثل اختيار دبي للكشف العالمي عن الطراز الجديد مؤشراً إلى الأهمية التي توليها الشركة للسوق الخليجية ضمن خططها لتوسيع أعمالها في قطاع السيارات الفاخرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، ستُمنح السوق الإماراتية أولوية في الحجز والاستلام، مع توقع تسليم الدفعات الأولى للعملاء قبل نهاية يونيو 2027، على أن تتضح التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار المحلية ومواعيد التسليم مع الإعلان الرسمي عن السيارة.

وفي المقابل، لا تتضمن الخطط الحالية طرح «ألتيور» في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، في حين تواصل «بي واي دي» تعزيز حضورها في قطاع السيارات الفاخرة الأوروبي عبر علامتها «دينزا».

ويضع الكشف المرتقب دبي في واجهة استراتيجية «يانغوانغ» العالمية، ويمنح سوق السيارات الفاخرة في الإمارات فرصة لاستقبال أحد أبرز طرازات المجموعة الجديدة، في وقت تتوسع فيه الشركات الصينية من السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية إلى الفئات الأعلى سعراً وتجهيزاً، سعياً إلى منافسة العلامات الفاخرة الراسخة عالمياً.