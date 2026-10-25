«يانغ وانغ» الصينية تستعد لكشف سيدان فائقة الفخامة في دبي نوفمبر المقبل

تستعد علامة «يانغ وانغ» الفاخرة التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية للكشف عن سيارة سيدان تنفيذية جديدة في دبي مطلع نوفمبر المقبل، وسط تقارير عن استهداف يوم 5 نوفمبر موعداً للحدث، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

ورصدت صور لوحدات ما قبل الإنتاج من السيارة، التي تحمل الاسم الرمزي «بروجيكت إتش يو»، أثناء نقلها في الصين، فيما تشير التقديرات إلى أنها ستنافس طرزاً فاخرة مثل «مرسيدس مايباخ إس كلاس».

وتُظهر الصور أبواباً تفتح في اتجاهين متعاكسين، وتصميماً أمامياً بارزاً، إلى جانب مستشعر «ليدار» على السقف، في إشارة إلى تزويد السيارة بتقنيات استشعار متقدمة. وتشير تقديرات إعلامية إلى أن طولها قد يبلغ نحو 5.5 أمتار، فيما لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات الفنية أو منظومة الدفع.

وتتوقع تقارير صينية أن يتجاوز سعر السيارة مليوني يوان، بما يعادل نحو 300 ألف دولار، ما يضعها ضمن الفئة العليا من السيارات الفاخرة. ويأتي الكشف المرتقب في الإمارات ضمن مساعي «يانغ وانغ» لتعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة، مستفيدة من شبكة التوزيع المحلية التابعة لـ«الفطيم للتنقل الكهربائي».

ولا يزال الاسم التجاري النهائي للسيارة وسعرها الرسمي وموعد بدء مبيعاتها غير معلن، بانتظار تأكيد الشركة.

وتوفر النسخة العربية من طراز «يو 8» المدرجة على الموقع الرسمي الإماراتي للعلامة التجارية بسعر 659,900 درهم إماراتي، أي نحو 180 ألف دولار، نقطة مرجعية محلية حيوية لمنتجات الشركة الفاخرة.

ورغم التأكيدات على حدث الكشف الإماراتي، يكتنف الغموض الاسم الرسمي لسيارة السيدان ومجموعة نقل الحركة وكيمياء البطارية وسعر التجزئة والجدول الزمني للمبيعات، في حين يبقى الموعد المستهدف في الخامس من نوفمبر ومكان العرض في دبي قيد الانتظار لحين التأكيد الرسمي.