بمليون درهم.. «تسلا» تتيح حجز «رودستر» في الإمارات

أتاحت شركة «تسلا» حجز سيارتها الرياضية «رودستر» الجديدة عبر موقعها الإلكتروني في الإمارات، بدفعات تصل إلى مليون و20 ألف درهم لفئة «ثروست»، فيما طرحت فئة «بيرفورمانس» بإجمالي دفعات حجز يبلغ 210 آلاف درهم، بالتزامن مع تخصيص نسخة ثالثة تحمل اسم «روكيت» للعملاء المدعوين حصرياً.

وبحسب تفاصيل الحجز المنشورة على موقع الشركة، يتعين على الراغبين في اقتناء فئة «ثروست» دفع 20 ألف درهم عند تقديم الطلب، على أن تُسدّد دفعة إضافية بقيمة مليون درهم خلال 10 أيام، ليصل إجمالي المبالغ المطلوبة للحجز إلى مليون و20 ألف درهم. كما حددت الشركة طلب سيارة واحدة لكل عميل، في ظل محدودية الكميات المتاحة.

السعر النهائي غير معلن

ورغم ارتفاع قيمة الدفعات المطلوبة، لم تكشف «تسلا» حتى الآن عن السعر النهائي للسيارة، موضحة في اتفاقية الحجز أن المواصفات والتجهيزات والخيارات لا تزال قيد التطوير، ما يحول دون تأكيد سعر الشراء في الوقت الحالي. وشددت الشركة على أن المبالغ المدفوعة تمثل دفعات للحجز، ولا تعكس السعر النهائي للسيارة.

ووفقاً للشروط المعلنة، لا يصبح الحجز نهائياً قبل استلام الدفعات المطلوبة، فيما تحتفظ الشركة بحق إلغاء الطلب في حال عدم استكمال السداد ضمن المهلة المحددة، إلى جانب إمكانية إلغاء الطلبات المكررة.

وفي المقابل، تتيح الشركة حجز فئة «بيرفورمانس» بإجمالي دفعات يبلغ 210 آلاف درهم، موزعة على 20 ألف درهم عند تقديم الطلب، و190 ألف درهم إضافية خلال 10 أيام.

تسارع خارق وتقنيات متطورة

وتأتي فئتا «بيرفورمانس» و«ثروست» بمقعدين، مع اختلافات في التجهيزات والقدرات المعلنة. وتضم «بيرفورمانس» أنظمة ديناميكا هوائية نشطة ونظام شفط متعدد الأوضاع لتعزيز التماسك، فيما تتميز «ثروست» بدافعات غاز بارد خلفية، تقول الشركة إنها تتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية.

وتعكس هذه التجهيزات توجه «تسلا» إلى تقديم سيارة رياضية تجمع بين الأداء الفائق والتقنيات غير التقليدية، في وقت لا تزال فيه التفاصيل النهائية المتعلقة بالمواصفات والسعر قيد التطوير.

«روكيت».. نسخة خاصة بنظام للطيران

وإلى جانب الفئتين المتاحتين للحجز العام، تعرض «تسلا» نسخة ثالثة باسم «روكيت»، بمقعد واحد ونظام للطيران، لكنها تقتصر على الدعوات الخاصة، ولا تتاح عبر آلية الحجز المعتادة.

وتعتمد هذه النسخة على دافعات موزعة حول الهيكل، صُممت لدعم الحركة إلى الأمام والأعلى والتحكم بالدوران، وفقاً لوصف الشركة. إلا أن «تسلا» تنبه إلى أن «روكيت» غير معتمدة للاستخدام على الطرق العامة، كما أنها غير متاحة في جميع المناطق.

وبين دفعات الحجز المرتفعة لفئتي «رودستر» والترقب المحيط بنسخة «روكيت»، تضع «تسلا» أمام المهتمين بسياراتها الرياضية خيارات متفاوتة من حيث التجهيزات وآلية الحصول عليها، مع بقاء السعر النهائي والمواصفات الكاملة للسيارة الجديدة غير محسومين حتى الآن.